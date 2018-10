Casapound | salta perquisizione Finanza in stabile occupato a Roma I militanti | “Se

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) E’ta lada parte della Guardia diallodain via Napoleone III 8. Secondo le ricostruzioni, all’arrivo dei finanzieri uno deiall’ingresso ha gridato: “Se entrate sarà un bagno di sangue”. Il blitz era finalizzato ad acquisire documenti nell’ambito di un’inchiesta della Corte dei conti per danno erariale. Dopo il confronto con alcuni esponenti diche vivono nell’edificio, laha deciso di rimandare l’intervento. Oggi il presidente diItalia Gianluca Iannone ha diffuso una nota in cui specifica che “nessunaè stata eseguita”: “Smentisco categoricamente che sia avvenuta”, ha detto. “Non c’è davvero più limite alle fake news”. E ha concluso dicendo che agiranno per vie legali ...