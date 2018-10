Casapound | rinviata ispezione della Gdf a Roma | “Stretta sugli sgomberi dal Viminale? In

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) Non “minacce esplicite” ma un “atteggiamento molto duro di chiusura”. Così fontiCorte dei Conti del Lazio descrivono la reazione avuta ieri dai militanti dinei confronti degli uominiGuardia di Finanza che si erano recati in via Napoleone III per effettuare un’dell’immobile occupato abusivamente dal 2003 e valutare un eventuale danno erariale. “Sono stati rotti dei patti che erano stati presi: quelli di un’fatta con discrezione”, dice Simone Di Stefano, segretario nazionale diItalia davanti alla sede di via Napoleone III a. “Mentre ieri ci siamo trovati davanti l’intero circo mediatico”. Nella trattativa seguita per individuare un altro giorno per effettuare l’atto istruttorio non sarebbe trovato alcun accordo. “Se vogliono venire a fare degli accertamenti ci accordiamo”, dice Di Stefano. ...