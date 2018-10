Casapound | Raggi | ' Da sempre contro occupazione abusiva Cpi'

Virginia Raggi : "Da sempre contro l'occupazione di Casapound" : "Da sempre contro l'occupazione illegale di #Casapound". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. Prendendo posizione sulla questione del tentativo di ispezione fatto dalla guardia di finanza in via Napoleone III a Roma in uno stabile occupato abusivamente dal 2003.Da sempre contro l'occupazione illegale di #Casapoundpic.twitter.com/Tujobw4DnT — Virginia Raggi (@VirginiaRaggi) October 23, 2018Intanto fonti della Corte dei ...