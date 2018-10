Casapound minaccia la Guardia di Finanza | Se entrate sarà un bagno di sangue

huffingtonpost

: #CasaPound “minaccia” il raduno bis a #Fiume, si scatena la polemica - il_piccolo : #CasaPound “minaccia” il raduno bis a #Fiume, si scatena la polemica - altobellinicolo : @AlfonsoAlfonsi2 @pierob64 @matteosalvinimi È una minaccia? Devo aver paura? I miei toni sono sempre pacati e la mi… - xcolpevolex : Perchè riconoscere tutto questo peso a #casapound? A #Fossalon di #Grado c'è un problema come emerso a… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) "Sesarà undi". Questa larivolta dai militanti diai militari delladi, che hanno così dovuto rimandare lo sgombero del quartier generale delle 'tartarughe', concordato in realtà da diversi giorni tra gli agenti della Digos e i leader del partito.L'espisodio, raccontato dal Corriere della Sera, è andato in scena ieri pomeriggio: le fiamme gialle, inviate allo stabile di Via Napoleone III dalla procura della Corte dei Conti, hanno provato adnell'edifico, di proprietà del Comune e occupato abusivamente dai neofascisti dal 27 dicembre 2003. Ma l'operazione, come detto, si è risolta in un nulla di fatto, nonostante le precisazioni dei militari sulla natura dell'operazione:"In realtà il colonnello Pietro Sorbello chiedeva solo di poter eseguire il mandato della procura ...