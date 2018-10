Casaleggio Associati | il Parlamento europeo apre un' istruttoria | il grosso guaio per il

"Ingerenze sui deputati". Ora il Parlamento Europeo apre un'istruttoria sulla Casaleggio Associati : Guai in vista per la Casaleggio Associati ? Il Parlamento Europeo , infatti, ha aperto un'istruttoria sulla società fondata da Gianroberto Casaleggio - e ora guidata dal figlio Davide - che gestisce ...

Casaleggio Associati : "Non siamo i burattinai del governo" : "Non siamo i burattinai del M5s". Per la prima volta Davide Casaleggio e i suoi soci decidono di aprire le porte della loro sede e raccontarsi. Su Panorama in edicola il 4 ottobre 2018