Casa Pound occupa da 16 anni un palazzo nel centro di Roma | ma ora arriva la resa dei

Casapound - blitz Finanza nella sede di Roma respinto : 'Se entrate finisce nel sangue' : Casapound respinge il blitz della Finanza dopo un braccio di ferro ad altissima tensione tra gli agenti e i militanti dell'organizzazione di estrema destra [VIDEO] accorsi nella sede nazionale di Roma. Insulti e minacce, secondo quanto riferito dai testimoni presenti sul posto, hanno accolto i militari delle Fiamme Gialle che erano stati inviati per un'ispezione prevista nell'ambito dell'inchiesta della Corte dei Conti sull'occupazione dei ...

Casapound - rinviata ispezione della Gdf a Roma : “Stretta sugli sgomberi dal Viminale? In 15 anni ne abbiamo sentite tante” : Non “minacce esplicite” ma un “atteggiamento molto duro di chiusura”. Così fonti della Corte dei Conti del Lazio descrivono la reazione avuta ieri dai militanti di Casapound nei confronti degli uomini della Guardia di Finanza che si erano recati in via Napoleone III per effettuare un’ispezione dell’immobile occupato abusivamente dal 2003 e valutare un eventuale danno erariale. “Sono stati rotti dei patti che erano ...

Raggi contro Casapound dopo rinvio del blitz della Finanza : ‘Orgogliosamente antifascista’. La replica : ‘Pulisca la città’ : Botta e risposta tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il responsabile romano di Casapound Davide Di Stefano. dopo il caso del blitz della Guardia di Finanza saltato nel palazzo di via Napoleone III, la prima cittadina M5s su Twitter ha ribadito la posizione della giunta in favore dello sgombero. A lei ha risposto direttamente Di Stefano, che vive nello stesso stabile, su Twitter: “Ciao Virginia. Questa è la foto della via di Casapound ...

Casapound - Raggi : 'Da sempre contro occupazione abusiva Cpi' : 'Da sempre contro l'occupazione illegale di Casapound'. Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi. 'La sindaca Raggi ha più volte evidenziato nelle sedi competenti l'illegalità dell'occupazione dell'...

Blitz a CasaPound - minacce ai finanzieri : «Se provate ad entrare finisce nel sangue» : Un intero immobile occupato abusivamente da quasi 15 anni, un'inchiesta della Corte dei conti, una delega alla Guardia di finanza per accertare e fotografare lo stato dei luoghi. E le porte...

Virginia Raggi : "Da sempre contro l'occupazione di CasaPound" : "Da sempre contro l'occupazione illegale di #Casapound". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. Prendendo posizione sulla questione del tentativo di ispezione fatto dalla guardia di finanza in via Napoleone III a Roma in uno stabile occupato abusivamente dal 2003.Da sempre contro l'occupazione illegale di #Casapoundpic.twitter.com/Tujobw4DnT — Virginia Raggi (@VirginiaRaggi) October 23, 2018Intanto fonti della Corte dei ...

Fratoianni : perché Salvini non fa nulla contro stabile Casapound? : Roma – “L’organizzazione neofascista CasaPound occupa abusivamente, dal 2003, nel pieno centro di Roma, un palazzo trasformato in sede nazionale di partito e in luogo di alloggio per parenti. Il caso vuole che l’edificio si trovi a 700 metri dall’ufficio del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, il quale aveva parlato di “tolleranza zero” verso gli abusivi. Il blitz della Guardia di Finanza ...

Migliore : su minacce CasaPound Salvini silenzioso - Governo risponda : Roma – “Le assurde dichiarazione degli occupanti abusivi di CasaPound nei confronti della Guardia di Finanza non hanno ancora trovato nessuna risposta da parte del Ministro dell’Interno”. Lo dichiara Gennaro Migliore, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari Costituzionali alla Camera che annuncia l’interrogazione del Pd sulla vicenda. “Cosa vuol dire che ci sarebbe stato un bagno di sangue? ...

Roma - rinviato blitz GdF sede Casapound : 17.45 La Guardia di Finanza ha posticipato il sopralluogo ordinato dai magistrati della Corte dei Conti per lo sfratto della sede di Casapound, a Roma. "Se entrate sarà un bagno di sangue" sembra che sia stato detto, anche se Iannone, leader di Casapound, ha precisato: "Da noi nessuna minaccia". Le Fiamme Gialle hanno provato ad accedere nello stabile di via Napoleone III di proprietà del Demanio perchè è stato deciso che sia messo a ...

CasaPound Roma - salta sfratto : "Sarà bagno di sangue"/ Ultime notizie - stabile occupato : Iannone - "Fake news" : CasaPound, sgombero: minacce alla Finanza “Sarà bagno di sangue”. Indaga la procura di Roma, ma Cpi smentisce tutto parlando di "Ricostruzioni fantasiose"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:11:00 GMT)

Le occupazioni non sono tutte uguali : dagli eritrei a CasaPound : “E’ uno spazio conquistato da un nucleo di famiglie che lo ha sottratto all’abbandono, lo ha riqualificato e lo ha trasformato in un luogo di cultura e di aggregazione, e a quelle famiglie e alla città nessuno potrà mai toglierlo, a prescindere dalla titolarità dell’immobile”. Qualche anno fa era pr

Salta blitz della Finanza a Casapound - Iannone : da noi nessuna minaccia : Anzi, è nel nostro interesse che questo controllo avvenga, perché è il modo per dimostrare che il movimento, avendo solo sede legale nel palazzo ed esplicando l'attività politica in senso stretto ...

