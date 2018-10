Cartelloni pubblicitari che ci spiano | la nuova frontiera del marketing passa per il

ilfattoquotidiano

: @EnricoBello80 Stai guardando i cartelloni pubblicitari...?????? - L_Angelo_Nero_ : @EnricoBello80 Stai guardando i cartelloni pubblicitari...?????? - simy77ss : @realvarriale @reportrai3 A roma un capo ultra' decide se una partita si può giocare o meno e da' ok al prefetto..a… - tonino24011969 : @ClaudioZuliani E pensare che, quando qualche 'personaggio particolare' guardava le partite della squadra 'del cuor… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Iattirano la vostra attenzione? Se la risposta è negativa, sappiate che presto potreste passeggiare per strada o in una stazione, e ritrovarvi davanti la pubblicità ideale per voi. Tutto merito (o colpa, a seconda dei punti di vista) dell’idea di una coppia di imprenditori britannici, che ispirati dal film con Tom Cruise Minority Report hanno pensato di creare uno schermo per le pubblicità che cambia dinamicamente in funzione di chi lo sta osservando. L’idea è questa: dentro al cartelloneo sono nascoste delle telecamere per il riconoscimento facciale. Il software a cui sono collegate permette al sistema di identificare caratteristiche chiave deinti, come l’età o il sesso. Queste informazioni vengono quindi usate per visualizzare le pubblicità più adatte a quel profilo utente. Ovviamente agli inserzionisti l’idea è ...