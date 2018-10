Carovana migranti | 3 vittime Messico fa l’opposto di Trump | “Investiremo in Centro

Carovana migranti - tre vittime. E il Messico fa l’opposto di Trump : “Investiremo in Centro America per arginare il flusso” : Almeno tre migranti sono morti durante la marcia verso gli Stati Uniti. Anche loro camminavano dentro quella marea umana di oltre 7mila persone partita dall’Honduras il 13 ottobre che hanno attraversato il confine del Messico diretti a nord. Un fiume di persone che allarma Trump che, nel pieno della campagna elettorale per le elezioni di midterm, ha promesso di inviare alla frontiera tutti i militari necessari e ha minacciato di tagliare ...

Carovana dei migranti - prima vittima : ANSA, - CITTA' DEL MESSICO, 23 OTT - La Carovana di migranti centroamericani in viaggio attraverso il Messico verso gli Stati Uniti ha registrato la sua prima vittima: una persona è morta ieri cadendo ...

La Carovana dei migranti va avanti inseguendo un miracolo : Gli honduregni della carovana non possono tornare indietro. Lì li aspettano pallottole, fame e malattie. Le minacce di Trump sono inutili. Leggi

La Carovana di migranti in viaggio verso gli Stati Uniti non si ferma : Nonostante le minacce di Trump e i tentativi della polizia messicana il loro viaggio a piedi sta continuando, e via via si uniscono nuove persone The post La carovana di migranti in viaggio verso gli Stati Uniti non si ferma appeared first on Il Post.

Messico - cresce Carovana migranti verso Usa : oltre 7mila/ Ultime notizie - Pena Nieto a Trump : “li fermeremo” : carovana di migranti verso gli Usa: dall'Honduras passando per il Messico, 7mila clandestini in cerca del confine americano. Trump mobilita l'esercito e lancia l'allarme (Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 09:52:00 GMT)

Carovana di migranti arriva in Messico : Trump allerta l'esercito e taglia gli aiuti : L'Honduras è considerato uno dei Paesi più violenti al mondo, con un tasso annuale di 43 omicidi ogni 100mila abitanti . Come in Guatemala e a El Salvador, le gang fanno regnare il terrore nel Paese, ...

Honduras - Croce Rossa : in Messico pronti ad accogliere la Carovana dei migranti - : Sospettato uno studente 17 ottobre 2018 Nessun commento Cibo, Via Campesina: 'E' il diritto più violato al mondo' 16 ottobre 2018 Nessun commento migranti, Natali , Oim, : 'L'Africa scommette sulle ...

Messico - cresce la Carovana di migranti in marcia : Trump allerta l'esercito : "Nessuno ci fermerà, dopo tutto quello che abbiamo passato", racconta Aaron Juarez, 21 anni, che cammina a fatica a causa di un infortunio al piede, insieme a sua moglie e al suo bambino. "Siamo ...

Carovana DEI MIGRANTI : 7MILA ENTRATI IN MESSICO/ Ultime notizie - da Honduras verso USA : Trump "Brutte persone" : CAROVANA di MIGRANTI verso gli Usa: dall'Honduras passando per il MESSICO, 7MILA clandestini in cerca del confine americano. Trump mobilita l'esercito e lancia l'allarme (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:27:00 GMT)

La Carovana dei migranti - 7.000 in marcia verso gli Usa. Trump : 'Emergenza nazionale' : Una carovana di circa 7.000 persone si sta dirigendo dal Centro America verso gli Stati Uniti . Secondo le autorità del Guatemala e del Messico il numero di migranti sta crescendo, nonostante le ...

