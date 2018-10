Carcinoma renale | combinazione nivolumab e ipilimumab dimostra sopravvivenza più lunga

meteoweb.eu

(Di martedì 23 ottobre 2018) Bristol-Myers Squibb ha annunciato i risultati di una nuova analisi dello studio di fase 3 CheckMate-214, cheno che nei pazienti cona cellule renali avanzato o metastatico (RCC), precedentemente non trattati, ladiè associata a unalibera da trattamento (TFS) significativamente più. Con un follow-up minimo di 30 mesi, il 36% dei pazienti trattati con lapiùè ancora vivo e non necessita di una terapia successiva, rispetto al 16% dei pazienti a cui è stato somministrato sunitinib. Dopo 2 anni, tra coloro che hanno interrotto la terapia, è libero da trattamento il 19% dei pazienti del gruppo dirispetto al 6% dei pazienti in terapia con sunitinib. I dati emersi dallo studio (Presentation #874P) sono stati presentati in un poster al Congresso della Società Europea di ...