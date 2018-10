Cappato | su eutanasia Parlamento deve assumersi proprie responsabiltà

Il presidente Fico incontra Cappato e Welby : “Il parlamento discuta la proposta di legge sull’Eutanasia” : Il presidente della Camera Roberto Fico ha ricevuto oggi una delegazione dell'Associazione Luca Coscioni composta da Mina Welby, Marco Cappato e Filomena Gallo per discutere della proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell'eutanasia, sottoscritta da oltre 130mila cittadini e depositata in parlamento da oltre 5 anni.Continua a leggere

Suicidio assistito - 600 chiedono di morire come Dj Fabo/ Cappato : "Parlamento non discute ancora di eutanasia" : Suicidio assistito, 600 chiedono di morire come Dj Fabo. Cappato: 'Parlamento non discute ancora di eutanasia'. Le ultime notizie.