Capelli | la maschera naturale anti crespo

dilei

: Ciao a tutt* ?? Avrei un quesito per voi:posdo utilizzare questa maschera per capelli Ekos per un impacco pre-shampo… - federicabarbar4 : Ciao a tutt* ?? Avrei un quesito per voi:posdo utilizzare questa maschera per capelli Ekos per un impacco pre-shampo… - schlbi78 : RT @elecrasticheart: @schlbi78 Assorbenti, prodotti per capelli (scorta annuale della maschera che sto usando ora perché costa 8 euro), e c… - elecrasticheart : @schlbi78 Assorbenti, prodotti per capelli (scorta annuale della maschera che sto usando ora perché costa 8 euro),… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Temperatura e grado di umidità nell’aria cambiano di ora in ora e il tempo muta velocemente, dal soleggiato al ventoso, mentre la mattina spesso all’uscita di casa ci attende un’uggiosa nebbiolina. Se hai icrespi sai che i cambiamenti repentini tipici dell’autunno non rischiano di influenzare solo il tuo umore, ma anche la tenuta della pettinatura che hai conquistato con tsforzi. Per aiutare ia mantenere la loro morbidezza e un aspetto sempre luminoso, puoi provare unatuttache sfrutta le doti di due prodotti semplicissimi che, in realtà, sono un vero concentrato di nutrimento per la chioma e per il cuoio capelluto. Provala un paio di volte alla settimana e sarai stupita dai risultati. La: ingredienti Semplicità e velocità sono le parole d’ordine di questo trattamento di bellezza. ...