Chievo : Campedelli difende Ventura : Per raggiungere questo duplice obiettivo chiamo a raccolta tutto il mondo Chievo affinché si compatti: coesione, unità d'intenti e spirito di sacrificio da chi lavora, lotta e vive per il Chievo ".

Chievo Verona - Campedelli difende Ventura : “Chiamato per centrare la salvezza - rimaniamo compatti” : Il presidente del Chievo Luca Campedelli, dopo aver preso atto dei molteplici attacchi mediatici rivolti ingiustamente alla persona di Gian Piero Ventura, ha dichiarato di essere rimasto sconcertato da tali accuse e ha invitato a procedere compatti verso l’obiettivo stagionale della salvezza: “Ho chiamato Mister Ventura poco più di una settimana fa per centrare l’obiettivo della permanenza in Serie A e per far sì che i ...