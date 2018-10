Caduta vertiginosa di Callaway Golf sul mercato di New York

Caduta vertiginosa di STMicroelectronics sul mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che passa di mano in perdita del 3,61%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

Caduta vertiginosa di Johnson Matthey sul mercato di Londra : Si muove in profondo rosso Johnson Matthey , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,26% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Caduta vertiginosa di Twitter sul mercato di New York : Aggressivo avvitamento per Twitter , che tratta in perdita del 2,94% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Caduta vertiginosa di Moody's sul mercato di New York : Si muove in profondo rosso Moody's , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,38% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 ,...

Caduta vertiginosa di Coty sul mercato di New York : Aggressivo avvitamento per Coty , che tratta in perdita del 2,91% sui valori precedenti. L'andamento di Coty nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

Caduta vertiginosa di Abercrombie & Fitch sul mercato di New York : Ribasso scomposto per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che esibisce una perdita secca del 13,48% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Abercrombie & Fitch è più ...

Caduta vertiginosa di Vodafone sul mercato di Londra : Retrocede molto il gruppo britannico telefonico , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,10%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , ...

Caduta vertiginosa di Signet Jewelers sul mercato di New York : Ribasso scomposto per Signet Jewelers , che esibisce una perdita secca del 3,29% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un ...

Caduta vertiginosa di Unipol sul mercato di Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per il Gruppo finanziario italiano , che tratta in perdita del 2,49% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unipol evidenzia un andamento ...

Caduta vertiginosa di Albemarle sul mercato di New York : Pressione su Albemarle , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,47%. Lo scenario su base settimanale di Albemarle rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500 .

Caduta vertiginosa di Reno De Medici sul mercato di Piazza Affari : In forte ribasso Reno De Medici , che mostra un disastroso -3,22%. Lo scenario su base settimanale di Reno De Medici rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ...