‘Burn It Down’ | Seth Rollins a SportFair | “ecco perchè lo SHIELD è rimasto unito! Ai fan

(Di martedì 23 ottobre 2018) A poche settimane delle date di Roma e Bologna,ha avuto il piacere di intervistare il Campione Intercontinentale della WWE,: il ‘The Architect’ ha parlato del suo rapporto con lo, rivolgendo poi un messaggio ai fan italiani Giubotti antiproiettile, faccia da duri e un’entrata che fa impazzire qualsiasi palazzetto in giro per il mondo. Stiamo parlando dello, una delle stable più importanti delle storia della WWE, inserita più volte in discorsi riguardanti classifiche e paragoni con le storiche DX e NWO dalla stessa federazione di Stamford. A poche settimane dal tour europeo che farà tappa anche in Italia,ha avuto l’occasione di intervistare uno dei membri dello, ‘L’architetto del ring’,. L’attuale Campione Intercontinentale della WWE è una delle superstar più amate ...