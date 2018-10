‘Burn It Down’ - Seth Rollins a SportFair : “ecco perchè lo SHIELD è rimasto unito! Ai fan italiani dico che…” : A poche settimane delle date di Roma e Bologna, SportFair ha avuto il piacere di intervistare il Campione Intercontinentale della WWE, Seth Rollins: il ‘The Architect’ ha parlato del suo rapporto con lo SHIELD, rivolgendo poi un messaggio ai fan italiani Giubotti antiproiettile, faccia da duri e un’entrata che fa impazzire qualsiasi palazzetto in giro per il mondo. Stiamo parlando dello SHIELD, una delle stable più ...