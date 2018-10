Bruxelles boccia la manovra Cosa succede ora? L' arma spuntata della procedura per

huffingtonpost

(Di martedì 23 ottobre 2018)accade? Tempi lunghi ed esito quanto mai incerto. Come già largamente previsto, il collegio dei commissari dell'Ue hato il documento programmatico di bilancio presentato dal Governo Conte e inviato il 15 ottobre a. Con una decisione inedita, la Commissione Europea ha rigettato la, chiedendo contestualmente all'Italia di presentare un nuovo documento programmatico entro tre settimane a partire da oggi. La decisione è stata assunta "alla luce del fatto che il Dpb non rispetta né le raccomandazioni del Consiglio né gli impegni assunti dall'Italia stessa". La palla passaal Governo, ma è lecito non aspettarsi colpi di scena. I due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno già anticipato che la legge di bilancio non cambierà. In altre parole, Roma si prepara allo scontro con.Scelta ...