Brexit | ecco i tre scenari possibili

Brexit - Coldiretti : per la prima volta prosecco in calo nel Regno Unito : Per la prima volta nel 2018 si registra una inversione di tendenza con il calo del 7% nelle bottiglie esportate delle prestigiose bollicine italiane in Gran Bretagna, dopo oltre un decennio di interrotta crescita del prosecco. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, relativa al primo semestre dell’anno sugli effetti della Brexit sul vino italiano più esportato al mondo in occasione dell’annuncio del presidente del Consiglio europeo ...

Brexit - ecco cosa ne pensano gli investitori : Da registrare altresì un positivo incremento del sentiment complessivo : l'outlook positivo per l'economia globale è risalito al 43% nel terzo trimestre dopo esser sceso al 36%, ma contro il 55% del ...

Macron vs Salvini - ecco l'UE vista con gli occhi dei Brexiters - : Il globalismo del Presidente francese contro il nazionalismo del Ministro italiano: per il britannico e conservatore The Spectator si riduce a questa sfida la battaglia per l'Europa. E la colpa è ...

No deal Brexit : cosa cambierà se il Regno Unito uscirà da Ue senza accordo - ecco come prepararsi al peggio : Possibile carenze di medicinali e dispositivi medici, oltre che disservizi nei pagamenti e sospensione dei contratti di assicurazione. Per la prima volta il governo inglese ha stilato una serie di ...

Brexit - acquisti online più cari e ritardi in dogana : ecco la Gran Bretagna del «no deal» : Un «buon accordo» con Bruxelles è «lo scenario più probabile», assicura Dominic Raab, il ministro per l'uscita dall'Unione Europea, ma al tempo stesso ha pubblicato linee guida in caso di mancata ...