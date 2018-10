BMW - Rischio incendio | richiamo per 1 | 6 milioni di auto

quattroruote

(Di martedì 23 ottobre 2018) La BMW ha deciso di estendere una campagna diavviata lo scorso agosto, triplicando il numero di veicoli interessati. L'iniziativa riguarda ora 1,6di vetture diesel caratterizzate da un difetto al sistema di condizionamento dell'aria.di. L'iniziativa è partita nei primi giorni di agosto in Corea del Sud interessando 100 mila veicoli per poi essere estesa anche all'Europa su ulteriori 380 mila vetture, con l'obiettivo di eliminare ildideterminato dalla possibile fuoriuscita del liquidi di refrigerazione dell'impianto di climatizzazione. Il problema, scoperto per la prima volta nel 2016, riguarda il modulo di ricircolo dei gas di scarico EGR: piccole quantità di refrigerante possono fuoriuscire e miscelarsi con residui di olio o carbonio, diventando così un vero e proprio combustibile. In caso di alte temperature, tali sedimenti ...