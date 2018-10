Bmw | richiamo per 1 milione e 600 mila vetture | il difetto può provocare

Blastingnews

(Di martedì 23 ottobre 2018) Bwm ha annunciato ildi 1e 600a causa di un graveche puòautocombustione. Secondo quanto riferito dalla casa automobilistica tedesca, ilriscontrato interesserebbe l’impianto di raffreddamento di alcuni modelli diesel dal quale potrebbe fuoriuscire liquido refrigerante che, a contatto con altre sostanze, esporrebbe l’auto a rischio incendio. Sembra non esserci pace, quindi, per le marche tedesche, dopo lo scandalo Dieselgate VIDEOche ha coinvolto praticamente tutte le case produttrici di auto in Germania, inclusa la stessa BMW, e ritornato alla ribalta delle cronache dopo le perquisizioni della polizia in alcune sedi della Opel. Il maxidella Bmw per 1,6 milioni di auto diesel Il maxidisposto da Bwm è il secondo nel giro di pochi mesi, sempre per problemi all’impianto di raffreddamento. Nello ...