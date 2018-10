Bin Salman | tutti i passi falsi del giovane principe saudita

Manchester United - svolta societaria : Glazer in trattativa con lo sceicco ?Mohammad Bin Salman : Lo sceicco saudita ?Mohammad bin Salman potrebbe diventare il nuovo proprietario del Manchester United: Glazer tratta Il Manchester United potrebbe passare in mani saudite. Il club di proprietà della famiglia Glazer, sarebbe in procinto di voltare nuovamente pagina. Secondo il Daily Mirror, Glazer sarebbe in trattativa con lo sceicco saudita ?Mohammad bin Salman per discutere la cessione del club sulla base di 4 miliardi di euro. Una ...

Caso Khashoggi - Riad : "Il principe Bin Salman era all'oscuro' - : Il ministro degli Esteri saudita afferma che l'uccisione del giornalista è stata "un'operazione scellerata" della quale l'erede al trono non sapeva nulla. La Germania interrompe la vendita di armi. ...

Khashoggi : Riad - il principe Bin Salman era all'oscuro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Dall'Inghilterra : offerta shock del principe Mohammad Bin Salman per acquistare il Manchester United : L'acquisto della squadra di Manchester farebbe parte del piano Arabia Saudita 2030, attraverso cui il principe Mohammad bin Salman vorrebbe diversificare l'economia rispetto al mercato del petrolio. ...

La relazione tra Kushner e Bin Salman che spaventa la Casa Bianca : New York. Quando mercoledì la delegazione americana guidata dal segretario di stato Mike Pompeo è atterrata a Riad in Arabia Saudita per trovare una soluzione al caso Khashoggi, si notava molto l’assenza di Jared Kushner, il genero del presidente, che nel giro di un paio di anni ha stretto un rappor

Nyt : "Per l'omicidio di Khashoggi Riad vuole incolpare uno 007 vicino a Mohammed Bin Salman" : Secondo il New York Times, le autorità saudite stanno pensando di dare la colpa a un alto funzionario dell'intelligence, il generale Ahmed al-Assiri, consigliere del principe ereditario Mohammed bin Salman (Mbs), per l'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi. Lo fanno sapere tre fonti di Riad.In questo modo, si fornirebbe una spiegazione plausibile dell'accaduto, allontanando la responsabilità dallo stesso Mbs che secondo gli ...

Khashoggi - Mnuchin diserta la Davos saudita. Gli Usa «scaricano» Bin Salman : NEW YORK - Una vicenda sempre più inquietante che più passano le ore più prende i contorni di un intrigo internazionale. Quindici agenti sauditi, alcuni dei quali sarebbero stati in contatto diretto ...

Omicidio Khashoggi - 5 sospettati vicini al principe Bin Salman : Sono almeno cinque le persone sospettate dalle autorità turche di essere coinvolte nella sparizione del giornalista saudita Jamal Khashoggi, quattro di loro sono collegate al principe ereditario ...

Trump difende il principe saudita - mohammed Bin salman : saudita NEL NASO - Trump difende IL principe mohammed BIN salman, SOSPETTATO DI ESSERE IL MANDANTE DELL’OMICIDIO DEL GIORNALISTA JAMAL KHASHOGGI: “CI SIAMO DI NUOVO. SEI COLPEVOLE FINCHÉ NON VIENE PROVATO CHE SEI INNOCENTE...PRIMA DOBBIAMO SCOPRIRE COSA È SUCCESSO DAVVERO. ABBIANO APPENA VISTO COSA È SUCCESSO COL GIUDICE KAVANAUGH CHE ERA INNOCENTE…”

Affaire Khashoggi : una verità di comodo e miliardi in fumo. Trump ordina : "Salvate Mohammed Bin Salman" : La verità di comodo. Messa in piedi per evitare scenari economico-finanziari apocalittici, per preservare contratti multimiliardari. E per salvare MbS. Altro che "delinquenti comuni", "cani sciolti" e via minimizzando. L'Affaire-Khashoggi irrompe con sempre maggiore invadenza nel palazzo reale saudita, con i suoi intrighi e fazioni in lotta, e chiama direttamente in causa l'erede al trono del regno Saud: l'ambizioso, forse troppo, ...

Su Khashoggi la pista dei servizi deviati. Nyt accusa Mohammed Bin Salman - approvò l'interrogatorio poi "finito male" : L'Arabia Saudita si prepara ad ammettere che il giornalista dissidente Jamal Kashoggi è stato ucciso in seguito a un interrogatorio finito male nel suo consolato a Istanbul, che avrebbe forse dovuto portare a un suo sequestro dalla Turchia. Ma le conclusioni del rapporto in via di preparazione, anticipato dalla Cnn, includeranno che "l'operazione è stata condotta senza autorizzazione e trasparenza e che coloro che sono stati ...