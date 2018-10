Benetton | la Borsa non batte ciglio Mercato in pressing su Alessandro

Salva Benetton - l’aumento delle tariffe e i record in Borsa : ecco cosa ha dato Salvini ad Autostrade col suo sì al decreto : Il titolo volava a Piazza Affari e in Via Antonio Nibby 20, a Roma, si stappò lo spumante, quel 21 maggio 2008. Quella mattina il governo Berlusconi aveva presentato alla Camera un emendamento che sbloccava la convenzione stipulata 7 mesi prima tra Autostrade per l’Italia e l’Anas. Pochi minuti dopo le azioni di Atlantia, della cui galassia fa parte Aspi, erano schizzate ai massimi da 5 anni perché la norma dava il via libera ...

PAPERONI DI BORSA/ Domina Leonardo Del Vecchio di Luxottica - Benetton e Berlusconi scivolano : Berlusconi fuori dalla top ten dei PAPERONI di BORSA. Al comando della classifica stilata da Milano Finanza c'è Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:42:00 GMT)

Benetton - la holding delle Autostrade risale in Borsa. La Consob monitora le compravendite : Il mercato prova a rifare i conti sull’esito del braccio di ferro tra Autostrade per l’Italia e il governo all’indomani della strage di Genova. E, pur nell’incertezza generale, Atlantia riprende quota in Borsa, mettendo a segno un rimbalzo del 5,68% dopo aver toccato picchi a +6,8 per cento. Una magra ripresa, rispetto al -22% del giorno prima, ma in termini assoluti un rialzo consistente che è valso alla società che ...

Benetton - la holding delle autostrade risale in Borsa. La Consob monitora le compravendite : Il mercato prova a rifare i conti sull’esito del braccio di ferro tra autostrade per l’Italia e il governo all’indomani della strage di Genova. E, pur nell’incertezza generale, Atlantia riprende quota in Borsa, mettendo a segno un rimbalzo del 5,68% dopo aver toccato picchi a +6,8 per cento. Una magra ripresa, rispetto al -22% del giorno prima, ma in termini assoluti un rialzo consistente che è valso alla società che ...

Il crollo del ponte Morandi affonda i Benetton in borsa : Il governo Conte ha deciso ieri di avviare le procedure di revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. La cosa non sara' né semplice né breve, visto che l'inchiesta della magistratura è agli inizi. Ma immediati sono stati i riflessi in borsa, con la caduta del titolo Atlantia, il socio di maggioranza in Autostrade. La cassaforte della famiglia Benetton Atlantia, inserita nella cassaforte Edizione, rappresenta da sola la meta' del ...

Crolla in Borsa lo scrigno dei Benetton sotto i colpi delle minacce legastellate : Roma. Non è ancora finita l’emergenza sotto le macerie del ponte Morandi a Genova. Ma già si contano le prime vittime del processo mediatico contro i “colpevoli”: gli azionisti di Atlantia, la società controllata dai Benetton, i quali vantano poco più del 30 per cento del capitale. Ovvero, il 70 per

Atlantia a picco - non fa prezzo in Borsa - giù anche Gavio. Benetton : «Faremo di tutto per la verità» : I titolo azionari Atlantia non riescono a far prezzo in avvio di seduta dopo il crollo del Ponte Morandi sull'autostrada A10 in gestione alla controllata Autostrade per l'Italia e il...

Atlantia - Autostrade - a picco - non fa prezzo in Borsa. Benetton : 'Faremo di tutto per la verità' : I titolo azionari Atlantia non riescono a far prezzo in avvio di seduta dopo il crollo del Ponte Morandi sull'autostrada A10 in gestione alla controllata Autostrade per l'Italia e il successivo ...

Atlantia - Autostrade - a picco - non fa prezzo in Borsa. Benetton : 'Faremo di tutto per la verità' : I titolo azionari Atlantia non riescono a far prezzo in avvio di seduta dopo il crollo del Ponte Morandi sull'autostrada A10 in gestione alla controllata Autostrade per l'Italia e il successivo ...