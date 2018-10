Belen Rodriguez e Fabrizio Corona | ballo romantico sul palco del Costanzo Show VIDEO

Maurizio Costanzo Show - Fabrizio Corona e Belen Rodriguez ballano insieme | Video : Domani, in seconda serata, andrà in onda la prima puntata del Maurizio Costanzo Show. Dopo il ciclo di puntate de L’Intervista, il giornalista riparte con il suo storico programma. Il Maurizio Costanzo Show è uno dei talk Show più longevi della televisione italiana. Nella prima puntata ci saranno tantissimi ospiti di gran calibro. Maurizio Costanzo Show, gli ospiti della prima puntata Nella prima puntata del Maurizio Costanzo Show ...

Andrea Iannone confessa : «Belen Rodriguez? Dopo tre anni sono stufo» : Andrea Iannone è stufo. Il campione di motociclismo, noto alle cronache rosa per la sua relazione con Belen Rodriguez, non nasconde di essere esasperato dalle continue notizie su di lui e...

Belen Rodriguez - il ‘rimprovero’ di Maria De Filippi a Tu sì que vales : Belen Rodriguez al centro dell’attenzione nell’ultima puntata di Tu sì que vales, il programma del sabato era di Canale 5 diretto in compagnia di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. A bacchettare la showgirl argentina è stata Maria De Filippi, che Belen ha cresciuto e che con lei non ha certo peli sulla lingua. Il motivo? Sarebbero diversi. Belen è stata invitata da un concorrente a testare una tavola da surf. Belen si è offerta al gioco ma ...

Belene Rodríguez - paparazzata mentre bacia un altro uomo [FOTO] : Belen, la bellissima argentina è stata beccata mentre baciava un altro uomo. Sta circolando la foto di Belen Rodriguez che bacia un altro uomo dopo Andrea Iannone. Il gossip è esploso dopo la serata della bella argentina, ma non possiamo parlare di un nuovo flirt. Si è trattato solo di un gioco, anche se i paparazzi non si sono lasciati sfuggire l’occasione di immortalare il bacio di Belen con un uomo dopo Iannone. Gli scatti in questione sono ...

Belen Rodriguez dopo Iannone 'ha tanti uomini'? Arriva la sua replica - : E anche ieri è uscita una notizia che ha visto come protagonista Belen, pizzicata dalle telecamere del sito Tabloit a baciare un ragazzo, il quale però non è del tutto sconosciuto nel mondo dello ...