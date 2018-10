Belen balla con Fabrizio Corona al Maurizio Costanzo Show | i due tornano insieme? VIDEO

Fabrizio Corona e Belen ballano un lento sul palco del Costanzo show : Fabrizio Corona e Belen di nuovo insieme, ma solo sul palco del Maurizio Costanzo show dove l’ex re dei paparazzi e le bella argentina, hanno fatto sognare i fan della coppia ballando un lento . Corona ha invitato Belen a ballare sulle romantiche note di “Besame mucho”. La show igirl è apparsa molto imbarazzata ma ha accettato di stringersi per qualche minuto a Corona che ne ha approfittato per salutarla con un sensuale bacio sul ...

