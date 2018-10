Baye Dame | Sono stato un burattino nelle trasmissioni di Barbara d' Urso

blogo

(Di martedì 23 ottobre 2018) Che fine ha fatto, il concorrente espulso dall'ultima edizione del Grande Fratello nip? Lo ha raccontato lui stesso ad Alessio Poeta sulle pagine del settimanale Spy. "messo alla gogna mediatica per amor di share, senza pensare minimamente a quello a cui sarei potuto andare incontro una volta uscito. Se misentito strumentalizzato? Anche più di quanto mi sarei aspettato! Mi hanno fatto passare per un misogino, senza preoccuparsi di me e del mio futuro. Quando è accaduto quel brutto episodio con Aida, gli autori si saranno sicuramente sfregiati le mani. Non a caso la puntata dovemesso alla berlina è stata quella più vista di tutta l'edizione. Mi sarei aspettato un trattamento diverso", si è lamentato il ragazzo, che oggi lavora in un negozio di abbigliamento femminile di lusso a Roma.esclude di tornare in una delledi ...