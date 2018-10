Basket | un minuto di silenzio sui parquet di Serie A per la morte di Gilberto Benetton

sportfair

(Di martedì 23 ottobre 2018)è morto nella giornata di ieri, storico patron della squadra didi Treviso che ha portato a lungo il suo nome E’ morto a Treviso all’età di 77 anni, fondatore con i fratelli Luciano, Giuliana e Carlo del Gruppo, l’azienda di abbigliamento, nel 1965. Era da tempo malato. Al di la dei grandi successi imprenditoriali (è stato vicepresidente di Edizione Srl, la finanziaria della famiglia, di Autogrill, e consigliere del Gruppo, di Atlantia, Mediobanca, Pirelli & C. e Allianz)ha legato il proprio nome, e quello della famiglia, per 30 anni alla Pallacanestro Treviso con cui ha vinto scudetti e trofeo internazionali. Profondamente commosso per la scomparsa, il presidente Giovanni Petrucci esprime le proprie condoglianze e la propria vicinanza a tutta la famigliaa ...