Basket | serie A-2 | Bucchi e la Virtus Ora Roma non è più unba scommessa

Basket - un minuto di silenzio sui parquet di Serie A per la morte di Gilberto Benetton : Gilberto Benetton è morto nella giornata di ieri, storico patron della squadra di Basket di Treviso che ha portato a lungo il suo nome E’ morto a Treviso all’età di 77 anni Gilberto Benetton, fondatore con i fratelli Luciano, Giuliana e Carlo del Gruppo Benetton, l’azienda di abbigliamento, nel 1965. Era da tempo malato. Al di la dei grandi successi imprenditoriali (è stato vicepresidente di Edizione Srl, la finanziaria ...

Basket femminile - le migliori italiane della terza giornata di Serie A1. Sara Bocchetti e Martina Bestagno al top della domenica : Nella terza giornata di Serie A1 femminile, delle italiane che si sono messe in evidenza, diverse sono quelle che già fanno parte del giro della Nazionale maggiore. A dividersi il posto più luminoso della ribalta sono, però, due giocatrici che con la Nazionale non hanno mai avuto l’occasione di giocare un grande torneo internazionale, ma sono sempre rimaste presenti per dare il loro contributo: Sara Bocchetti e Martina Bestagno. Partiamo ...

Basket - i migliori italiani della terza giornata di Serie A. Giancarlo Ferrero e Stefano Tonut sugli scudi - diversi i buoni segnali : La terza giornata di Serie A ha visto diverse buone prestazioni da parte dei giocatori di casa nostra: stranamente, però, non sono stati tanto i nomi più famosi a fare rumore, quanto quelli con un ruolo più da emergenti o da totem delle proprie squadre. Alla voce totem va cercato il nome di Giancarlo Ferrero, probabilmente l’uomo-copertina in chiave tricolore per questo turno. Il trentenne di Bra, cresciuto a Casale Monferrato e poi a ...

Club Basket Frascati (serie C Gold/m) - Barucca felice : «Sabato contava l’atteggiamento» : Roma – Immediato riscatto per la serie C Gold maschile del Club Basket Frascati. La formazione di coach Rossella Cecconi ha battuto la Stella Azzurra Viterbo per 63-56 e ha così “cancellato” l’amarezza per la precedente sconfitta casalinga con la Smit. «Ci siamo ripetuti per tutta la settimana che non contava tanto la tecnica o la tattica in questa partita, ma l’atteggiamento – sottolinea l’ala piccola classe 1990 Nicolas Barucca – E in ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Milano e Venezia demoliscono Pistoia e Pesaro - Bologna vince ad Avellino - bene Trieste - Sassari e Torino : Si è conclusa la terza giornata di Serie A 2018-2019, che vede ora solamente due squadre a punteggio pieno: Milano e Venezia. L’Olimpia si è imposta al Mediolanum Forum contro Pistoia per 107-83 in un incontro letteralmente dominato dal terzo quarto in poi. MVP indiscusso Mindaugas Kuzminskas, autore di 20 punti in appena 17 minuti (8/11 al tiro). Match senza storia anche quello tra Venezia e Pesaro, concluso 97-62 per la Reyer, già avanti ...

Basket - Serie A : colpo Virtus ad Avellino. Milano e Venezia in vetta : Dopo le vittorie di Cantù e Varese si è chiusa nel pomeriggio e in serata la terza giornata di Serie A. TRIESTE-BRESCIA 90-86 Successo dell'Alma che piega la Germani e conquista i primi punti del suo ...

Basket serie A : risultati e classifica 3giornata. Milano e Venezia travolgono Pistoia e Pesaro. Prima gioia Trieste : Terza giornata di campionato che va agli archivi con la notizia della testa della classifica che si assottiglia e per una volta gli italiani protagonisti. A lasciare il gruppo è Cremona che nell'...

Risultati Serie A Basket 3ª giornata : Basket, la 3ª giornata del campionato di Serie A ha dato importanti spunti, vittorie esterne per Torino, Bologna e Sassari Basket, la 3ª giornata del campionato di Serie A si è conclusa in questa serata domenicale culminata con il posticipo tra Reggio Emilia e Torino. Prima però da segnalare la vittoria in trasferta di Sassari 84-90 sul parquet di Brindisi e classifica che sorride ai sardi con 4 punti in classifica dopo la sconfitta ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : Schio batte Ragusa ed è in vetta con Venezia e Napoli : La terza giornata della Serie A1 femminile si è aperta con la netta vittoria della Reyer Venezia contro la Fixi Torino per 98-53. Le venete restano in questo modo i testa al campionato a punteggio pieno. Una partita mai in discussione, con la Reyer che ha dominato fin dai primi dieci minuti, portandosi sul +11 e poi allungando all’intervallo anche sul +20. Ottima prestazione di Martina Bestagno, autrice di 20 punti, mmentre a Torino non bastano ...

