Basket – Laborest Italia rinnova con l’AX Armani Exchange Olimpia Milano

(Di martedì 23 ottobre 2018)la sua partnership con la squadra diAXPer il secondo anno consecutivo, uno dei principali player del mercatono della nutraceutica, sigla un accordo di sponsorizzazione con la squadra diAX. Per tutta la stagione 2018-2019, la società facente parte del gruppo internazionale Uriach sarà Official Partner della squadra meneghina attraverso il brand Fisiocrem, la soluzione naturale per il massaggio nel caso di un eccessivo affaticamento muscolare o per la fase preparatoria di allenamento. Grazie alla base di arnica montana, calendula officinalis, hypericum perforatum e melaleuca alternifolia, il gel Fisiocrem supporta il benessere muscolo scheletrico delle persone e rappresenta un valido alleato di tutti gli sportivi. Disponibile nel canale farmaceutico, ...