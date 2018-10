Barcellona Inter | Suarez papà per la terza volta Non si è allenato ma contro i

Barcellona-Inter - Spalletti : "La nostra unica speranza è vincere il possesso palla" : Nel Barça c'è talento in qualsiasi parte del campo, è una delle squadre più forti del mondo. Loro sono favoriti, ma noi dobbiamo avere autostima, grande autostima, che non deve assolutamente ...

Barcellona - Valverde non si fida dell’Inter : “sono nel loro momento migliore - senza Messi sarà dura” : L’allenatore del Barcellona ha parlato alla vigilia del match contro l’Inter, sottolineando le difficoltà della sfida “L’Inter sta in uno dei suoi migliori momenti in stagione, è reduce da 7 vittorie consecutive, una squadra che non si arrende mai“. Una partita da prendere con le pinze, il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, mette in guardia i suoi dal match di domani al Camp Nou contro i nerazzurri. ...

Barcellona Inter : Spalletti - Icardi e Miranda in conferenza stampa LIVE : LIVE 18:19 23 ott DOMANDA PER Icardi: Se è speciale tornare a Barcellona Sì, è molto emozionate tornare qui. Andare via fu una decisone presa sul momento, perché per me era molto difficile arrivare a ...

Barcellona - Valverde : "L'Inter non si arrende mai - senza Messi sarà una sfida" : L'allenatore blaugrana pensa a come sostituire la Pulga: "Ho diverse opzioni, incluso il cambio di modulo, ma non voglio aiutare Spalletti"

Barcellona-Inter - parla Rafinha : “Io via? Spalletti ha deciso” : Barcellona-Inter– Partita non banale, quella di domani sera, per Rafinha. Il centrocampista brasiliano, fratello di Thiago Alcantara, incrocerà quella che per 6 mesi, nella seconda parte della scorsa stagione, è stata la sua squadra. Una presenza importante all’Inter quella di Rafinha, che ha contribuito con le sue giocate, assist e gol, alla qualificazione in Champions […] L'articolo Barcellona-Inter, parla Rafinha: “Io via? ...

Barcellona-Inter : come vedere la partita gratis e in diretta : Gli uomini di Spalletti sono attesi al Camp Nou dalla squadra blaugrana, orfana di Messi: ecco tutte le informazioni per...

Inter - i convocati per Barcellona : out Nainggolan - presenti Brozovic e Perisic : ROMA - Il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti ha convocato 19 giocatori in vista del big match di UEFA Champions League contro il Barcellona , in programma domani al Camp Nou. Ben due le sorprese in ...

Barcellona-Inter : ecco i convocati di mister Spalletti : convocati INTER– Ci sono anche Marcelo Brozovic e Ivan Perisic nella lista dei 19 convocati dell’Inter per la sfida di domani contro il Barcellona. I due giocatori croati, alle prese entrambi con una contusione alla coscia destra subita nel corso del derby con il Milan di domenica, voleranno quindi insieme alla squadra in Spagna. Restano comunque in dubbio per la sfida del Camp Nou, anche se c’è ottimismo. Assente ...