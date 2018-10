Banche italiane | situazione difficile L' avviso arriva dall' Esm

Sui titoli delle Banche italiane arriva il "coltellino svizzero" : Un allargamento prolungato dello spread sovrano e la stangata fiscale annunciata dal governo. Sono queste le due spade di Damocle che hanno spinto gli analisti del Credit Suisse a tagliare il giudizio ...

Fitch : rialzo spread mette a rischio le Banche italiane : L'agenzia di rating Ficth avverte che 'le banche italiane subiscono una maggiore pressione sui rating dal rischio sovrano'. Questi rischi includono, si legge nel report, 'l'erosione di capitale dovuta ...

Che succede alle Banche italiane se lo spread arriva a 400? : Qual è la soglia critica oltre la quale il peso dello spread sulle banche diventerebbe insostenibile? Il Sole 24Ore indica un range preciso: 400-450 punti, oltre i quali alcune banche vedrebbero ...

Come stanno le Banche italiane : Anche se la loro situazione è migliorata rispetto a un anno fa, il Financial Times scrive che continuano a soffrire a causa dello spread e delle incertezze politiche The post Come stanno le banche italiane appeared first on Il Post.

Saccheggio sul modello 2011 Assalto alle Banche italiane : Mps -3%, Intesa San Paolo -3%, Banco Bpm -2%, BPER -2%, sono le temperature di un classico venerdì d'Autunno a Milano, in una Piazza Affari che chiude la settimana limitando i danni a un -1,29% di indice, 284 di SPREAD tra Btp e Bund e con un rendimento sul Btp 10y al 3,40% Segui su affaritaliani.it

Spread - la nuova impennata ha già fatto la prima vittima : le Banche italiane. Il caso del Monte dei Paschi di Siena : La bufera finanziaria che si è scatenata sui titoli italiani, oltre agli effetti diretti di cui si è diffusamente parlato (l’impennata dello Spread ruba risorse preziose a investimenti e servizi, rende meno sostenibile il debito pubblico, incide sui risparmi delle famiglie e sui costi di finanziamento di cittadini e imprese, eccetera eccetera), rischia di produrre delle conseguenze indirette quasi altrettanto dolorose e devastanti per la nostra ...

Broker internazionali preoccupati per le Banche italiane : ... secondo la quale l'aumento del costo del debito italiano e l'allargamento dei differenziali di rendimento potrebbe minare la capacità delle banche di finanziare l'economia reale, cosa che porterebbe ...

Attacco hacker DanaBot per clienti di Banche italiane : istituti e webmail coinvolte - come proteggersi : Occhio all'ultimo Attacco hacker rappresentato dal trojan DanaBot che in queste ore sta minacciando numerosi clienti di banche italiane. Il virus partito a maggio scorso dall'Australia, ha raggiunto in Europa prima la Polonia e poi la Germania, la Francia e l'Ucraina. Purtroppo adesso, otteniamo conferma del suoi sbarco entro i nostri confini: chi è realmente in pericolo e quali misure adottare per non cadere in una o più trappole? Una ...

Le Banche italiane riaprono i rubinetti del credito per il Milan : Grazie alla ricapitalizzazione il Milan ha azzerato la propria esposizione finanziaria e ha un patrimonio netto positivo di 120 milioni L'articolo Le banche italiane riaprono i rubinetti del credito per il Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ecco la piattaforma delle Banche italiane su pagamenti digitali : Roma, 25 set., askanews, - Le banche italiane hanno risposto alla sfida della direttiva europea sui pagamenti digitali, lanciando un consorzio che gestirà una piattaforma unica per interagire con le ...

L'aumento dello spread colpisce le Banche italiane : L'aumento dello spread Btp-Bund e la crisi in Turchia ha colpito le banche con un effetto più forte sulle europee e, fra queste, le italiane,le francesi e le spagnole. Lo afferma la Bri secondo cui, ...

Il rialzo di 110 punti dello spread nel 2° trimestre "ha eroso due terzi degli utili delle principali Banche italiane" : Per non prendere troppo alla leggera i rischi di un aumento incontrollato dello spread, bisogna analizzare l'impatto che ha avuto quel rialzo repentino del differenziale fra Btp e Bund nel secondo trimestre, nel pieno del processo di formazione del Governo gialloverde. Ben 110 punti base di crescita, che hanno portato il dato alla fine del primo semestre vicino ai 240 punti, valore che non si riscontrava dal lontano 2014. Ma quanto è ...

Banche E POLITICA/ La riforma per dare ossigeno alle Pmi italiane : Le politiche del credito dal 1990 in poi hanno di fatto fallito nel loro obiettivo e hanno creato non pochi problemi alle Pmi. Serve un cambiamento, dice MASSIMO VALENTINI