Bagheria | a processo il sindaco Patrizio Cinque con altre 23 persone

Bagheria - chiesto il processo per il sindaco Patrizio Cinque. Si era autosospeso dal M5s durante l’inchiesta : Falso ideologico, turbata libertà degli incanti, violazione del segreto d’ufficio e abuso d’ufficio. Per queste accuse la procura di Termini Imerese ha chiesto il processo del sindaco di Bagheria Patrizio Cinque, autosospeso dal M5s dopo la notifica dell’obbligo di firma disposto dal giudice per le indagini preliminari nel corso dell’inchiesta e ‘scomunicato’ da Luigi Di Maio. Davanti al gup, il pubblico ...