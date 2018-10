romadailynews

: Azzola: a Roma manca strategia di governo della città: Roma – “Bisogna immaginare di avere… - romadailynews : Azzola: a Roma manca strategia di governo della città: Roma – “Bisogna immaginare di avere… - ACLI_Roma : Michela Azzola segr. Gen. @CgilRomaelazio il futuro non lo conosciamo, ma lo possiamo prevedere. Fondamentale avere… -

(Di martedì 23 ottobre 2018)– “Bisogna immaginare di avere una logica conseguenza tra la previsione del futuro e quello che facciamo oggi. Il limite grosso e’ che oggi c’e’ un’assenza didelcitta’ che e’ sempre piu’ preoccupante e sta paralizzando”. Lo ha detto Michele, segretario generalee Lazio, intervenuto al Tempio di Adriano per la presentazionericerca ‘2030. Il prossimo decennio’. Alla presenza del presidenteCamera di commercio di, Lorenzo Tagliavanti, e del vicesindaco di, Luca Bergamo,ha aggiunto che “Milano e’ ripartita da due temi: rifiuti e trasporti”. “Noi abbiamo una citta’ che negli ultimi 10 o 12 anni non si e’ occupata ne’ dei rifiuti ne’ trasporti. Sui rifiuti costringiamo un quartiere come il ...