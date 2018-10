huffingtonpost

: Avvistato in Antartide un mostro degli abissi dalla forma di un pollo senza testa - HuffPostItalia : Avvistato in Antartide un mostro degli abissi dalla forma di un pollo senza testa -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Una bizzarra creatura marina, ribattezzata "di un" è stata fotografata neglidell'. Si tratta tecnicamente di un "cetriolo di mare" lungo circa 25 centimetri.La creatura è avvistata per la prima volta nel Golfo del Messico nel 2017. Inè stata scoperta usando un sistema di telecamere subacquee della Divisione antartica australiana del Dipartimento dell'Ambiente e dell'Energia. L'animale (il cui nome scientifico è Enypniastes eximia), è di un rosso acceso. Il suo corpo ha le sembianze di uncon tanto di ali ma, appunto,. Sembra essere dotato di tentacoli con cui si appoggia al suolo."Alcune delle riprese che stiamo riprendendo dalle telecamere sono mozzafiato, comprese quelle delle specie che non abbiamo mai visto in questa parte del mondo", spiega Dirk Welsford, direttore ...