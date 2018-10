Avete tempo fino al 28 ottobre per approfittare delle offerte dodocool e Koogeek su Amazon

BLOG. ''Caro Pd - cari democratici - Avete perso troppo tempo : non perdete l'occasione di candidare Paolo Ghezzi'' : ... se il Pd dimostrerà ancora una volta di non voler né leggere , né capire , né " sfruttare " in positivo ciò che in questi pochi mesi ha rianimato una voglia di politica e di partecipazione. Un ...