Auto si schianta sotto un camion in A4 | muore ragazzo di 27 anni che era al volante

I ladri in fuga a 200 chilometri all'ora si schiantano con l'Auto : un morto : Un 31enne albanese residente a Cassano d'Adda è morto sul colpo, un connazionale è in prognosi riservata agli Spedali civili di Brescia, piantonato dai carabinieri, e il terzo, albanese pure lui, è ...

Aosta - perde il controllo dell’Auto e si schianta sull’Autostrada A5 : 2 morti : In un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A5 hanno perso la vita due persone, Carmine Cervone, di 48 anni, e Adele Moramarco, di 52 anni. Viaggiavano in direzione di Aosta su una Fiat Punto che, 2,5 chilometri prima del casello di Nus, è uscita dalla carreggiata e ha impattato contro il guardrail laterale.Continua a leggere

Folle inseguimento notturno : rom 14enni alla guida si schiantano con l'Auto rubata : Folle inseguimento nella notte a Milano: rom minorenni alla guida di un'auto rubata. Non si sono fermati all'alt di una volante della polizia e hanno dato vita a inseguimento ad Folle...

Limousine noleggiata per un matrimonio si scontra con un’Auto e si schianta sui passanti : 20 morti : Secondo quanto riferiscono i media locali, nella giornata di ieri, intorno alle 14 di sabato pomeriggio, è avvenuto un tragico scontro tra una Limousine impegnata nel trasferimento di alcuni invitati a un matrimonio e un'automobile in transito fra la State Route 30 e la State Route 30A nella contea di Schoharie. Venti le vittime finora accertate.Continua a leggere

Vercelli. Luca - 23 anni - si schianta con l’Auto e muore davanti al fratello : L'incidente ieri sera intorno alle 21 e 30: Luca Carè per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua automobile schiantandosi contro un muro. A pochi metri di distanza il fratello, che ha assistito alla scena.Continua a leggere

Animali - singolare fenomeno : uccelli “ubriachi” si schiantano contro case e Auto : singolare fenomeno in Minnesota (USA): nella località di Gilbert diversi esemplari di uccelli apparentemente “ubriachi“, volano senza riuscire a mantenere la rotta, e si schiantano contro finestre e parabrezza. Dietro allo strano comportamento ci sarebbe un motivo ben preciso: sembra che i volatili si siano nutriti di bacche in stato di fermentazione, in tale stato a causa di una gelata arrivata troppo presto in autunno. Secondo gli ...

Piano di Sorrento - Auto si schianta contro villa Fondi : ferito il conducente : Piano DI Sorrento - Era alla guida della sua utilitaria, quando ne ha improvvisamente perso il controllo. A quel punto, l'impatto è stato inevitabile: si è schiantato contro il muro di villa Fondi ...

Mezzaselva - Auto 'vola' e si schianta sull'hotel : FORTEZZA. Ha dell'incredibile l'incidente stradale avvenuto nella notte fra sabato e domenica lungo la statale del Brennero che attraversa la frazione di Mezzaselva. Per cause ancora in fase di ...

Bordighera. Incidente choc sull’Aurelia. Auto si schianta contro un bus : morti due coniugi : Sono i coniugi Bruno Sciuto, 61 anni, e Germana Andreetto, 59 anni, le vittime del drammatico Incidente stradale avvenuto verso le 12,30 sulla strada statale Aurelia. L'uomo alla guida avrebbe perso il controllo della Fiat Punto, forse in una manovra di sorpasso, andando a schiantarsi contro l’Autobus.Continua a leggere

"MORTE IO SONO PRONTO" SI SCHIANTA CON L'Auto 6 GIORNI DOPO L'AMICO/ Suicidio voluto per il dolore? : Monza, muore in incidente pochi GIORNI DOPO L'AMICO. Sei GIORNI fa scriveva così su Facebook per ricordare la persona scomparsa “Morte, vienimi a prendere"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 14:35:00 GMT)

"Morte - io sono pronto". E si schianta con l'Auto sei giorni dopo l'amico : Un incidente stradale, un ragazzo di 35 anni che ha perso la vita. Una tragedia immane ma non eccezionale, visto che in Italia (dati Istat) ogni giorno ne avvengono quasi 500: solo nel 2017 le vittime di questa strage ininterrotta sono state 3.378. Ma dietro ogni numero c'è sempre una storia e quella di Paolo Mantovani non è fatta solo del dolore di quelli che gli volevano bene. C'è di mezzo anche il destino, probabilmente, oppure un pensiero ...

Padova - perde il controllo dell’Auto e si schianta contro un palo : morto 33enne : Un uomo di trentatre anni, Andrea Scapin, di Piazzola sul Brenta, è morto in un incidente stradale nella provincia di Padova. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’utilitaria su cui viaggiava ha iniziato improvvisamente a sbandare, schiantandosi contro un palo del telefono e terminando la sua corsa addosso a una rete ai margini della sede stradale.Continua a leggere

Scende e non tira il freno a mano - l'Auto si schianta : morta la moglie : Era sceso dall'auto per una manciata di secondi. Voleva solo dare un'occhiata a una casetta inerpicata sulle colline di Guia, a Valdobbiadene, su cui campeggiava un cartello di messa in vendita, e ...

Auto sbanda e si schianta contro un camion - muore un 47enne : Un uomo di 47 anni è morto, poco prima delle tredici di giovedì, in un incidente stradale avvenuto a Vanzaghello sulla strada che collega il paese al raccordo della statale 336 per Malpensa. Due i ...