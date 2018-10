Autismo | Grillo contro Grillo Il ministro Giulia | ' Da vicino nessuno è normale'

Beppe Grillo e la metafora sull’Autismo - assordante il silenzio dei cinquestelle : In un’Italia attraversata da inquietanti atteggiamenti di intolleranza nei confronti dei più deboli non poteva mancare l’insignificante ed offensiva metafora sull’autismo che Beppe Grillo ha offerto sul palco della festa del Movimento 5 stelle. Insignificante perché, lungi dall’arricchire di contenuti il comizio del padre spirituale del partito politico di maggioranza, ha ottenuto un effetto deflagrante all’interno di una larga fetta della ...

Asperger e Autismo - 5 errori di Beppe Grillo : (Foto: Eric Vandeville/Getty Images) Durante il suo intervento a Italia 5 Stelle, la convention del Movimento 5 stelle del 20 e 21 ottobre, Beppe Grillo ha parlato – fra i tanti temi toccati– di Asperger e di autismo. Ironizzando sui “filosofi che parlano in televisione”, e facendo riferimento alla loro presunta distanza rispetto al sentire comune, Grillo li ha definiti affetti dalla sindrome di Asperger. E non solo: ha detto anche ...

Il delirio di Beppe Grillo sull’Autismo : ecco che cos’è la sindrome di Asperger derisa dal comico genovese - fondatore del Movimento 5 Stelle : I poteri del Capo dello Stato, le agenzie di rating, il Partito Democratico: la pseudo comicità di Beppe Grillo, della quale c’è chi ride ma soprattutto c’è chi piange, non ha risparmiato nessuno, nemmeno chi soffre di autismo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle, durante il suo intervento alla kermesse tenutasi nel weekend a Roma, ha tirato in ballo anche le persone affette da autismo e in particolare dalla sindrome di Asperger, ...

Grillo - polemiche dopo le battute sull’Autismo. Nicoletti : “Noi scherniti mentre combattiamo le discriminazioni” : Questa volta nel mirino non ci sono le battute sul Quirinale o quelle sul Pd. E la politica, qui, c’entra, ma solo di riflesso. Perché a offendersi per alcuni passaggi del discorso di Beppe Grillo al Circo Massimo, che domenica 21 ottobre ha chiuso la kermesse romana di Italia 5 stelle, sono state anche associazioni di malati e persone che da anni si occupano dei diritti di chi è affetto da autismo o da sindrome di Asperger. Sotto accusa ...

