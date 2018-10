Aurora Ramazzotti | Io | la corsa | la Juve ed Eros BombEros

MICHELLE HUNZIKER DOPO LA SETTA/ “Eros Ramazzotti? Storia da favola. Mia figlia Aurora mi ha salvata...” : MICHELLE HUNZIKER ha parlato ancora una volta della SETTA, intervistata per Tv 2000 durante "Ave Maria". La conduttrice di Striscia la Notizia ha svelato che Aurora è stata la sua salvezza.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:41:00 GMT)

Michelle Hunziker dopo la setta/ Aurora Ramazzotti è stata la sua salvezza : “Siamo in simbiosi!” : Michelle Hunziker ha parlato ancora una volta della setta, intervistata per Tv 2000 durante "Ave Maria". La conduttrice di Striscia la Notizia ha svelato che Aurora è stata la sua salvezza.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 14:58:00 GMT)

Aurora Ramazzotti alla maratona di Milano : fisico al top per la figlia di Michelle Hunziker : Aurora Ramazzotti ha dichiarato che correre le ha cambiato la vita. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha trovato finalmente il suo equilibrio tra corpo e mente attraverso la corsa. Domenica ha partecipato insieme a tantissimi altri alla Deejay Teen Milano, affrontando il percorso di 10 chilometri con grande entusiasmo. La primogenita di Eros Ramazzotti ha sempre temuto il confronto con mamma Michelle ma adesso, grazie allo sport, ...

Aurora Ramazzotti : “Raccomandata? Essere nata nella mia famiglia è un vantaggio” : Aurora Ramazzotti risponde agli haters che l’accusano di Essere raccomandata, svelando di sentirsi avvantaggiata rispetto alle altre ragazze, ma di non vergognarsi per questo. “Mi criticano, ma Essere nata in questa famiglia è un vantaggio – ha svelato al settimanale Gente, parlando della sua vita di “figlia di..” -. Non mi toccano questi commenti. Anche alle persone che non hanno la mia visibilità capita di vivere ...

Aurora Ramazzotti : gravidanza in arrivo? Mamma Michelle ne sarebbe entusiasta : Cicogna in arrivo a casa Ramazzotti-Cerza? Più o meno. Le voci sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti si rincorrono da mesi, alimentate anche dagli scatti della sua love story da sogno con Goffredo Cerza -raccontata a suon di selfie su Instagram - che raccontano di una coppia innamorata follemente e in odore di grandi passi.Sull'evenienza della gravidanza però la giovane Aurora ci va coi piedi di piombo: la diretta interessata ha smentito ...

Aurora Ramazzotti/ Amore a gonfie vele con Goffredo Cerza : "Un figlio? Per mamma Michelle sono in ritardo" : Aurora Ramazzotti parla della sua storia d'Amore con Goffredo Cerza e del rapporto che oggi la lega ai suoi genitori. Michelle Hunziker, in particolare, "è al centro della..."(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 18:58:00 GMT)

Aurora Ramazzotti : “Mi dispiace per X Factor - mamma vuole un nipote” : Aurora Ramazzotti si racconta: la separazione da X Factor e la richiesta di mamma Michelle Aurora Ramazzotti si lascia andare a una lunga intervista sulla rivista Gente, alla quale rivela il suo dispiacere per X Factor. Per ben tre anni, la figlia di Michelle Hunziker ha condotto X Factor Daily. Proprio grazie a questo spazio […] L'articolo Aurora Ramazzotti: “Mi dispiace per X Factor, mamma vuole un nipote” proviene da Gossip ...

#CaricoOvunque : Aurora Ramazzotti Ambassador del nuovo Duracell Powerbank - da oggi anche nei clubs Virgin Active [GALLERY e VIDEO] : #CaricoOvunque: da oggi il nuovo Duracell Powerbank anche nei clubs Virgin Acrive Circuiti cardio, work-out, sollevamento pesi… l’allenamento è serrato, ma l’energia non va mai a terra. Anzi, si finisce la sessione ancora più carichi, e da oggi lo stesso vale anche per il proprio cellulare. Merito del nuovo Duracell Powerbank che fino a dicembre è disponibile nei clubs Virgin Active: i soci potranno infatti provarlo gratuitamente mentre ...

Aurora Ramazzotti : «La sfida è accettarsi» : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, estate in MessicoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, estate in MessicoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, estate in MessicoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, estate in MessicoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, estate in MessicoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, estate in MessicoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, estate in MessicoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, estate in MessicoÈ cominciata con una ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti le star italiane più pericolose sul web : Michelle Hunziker rappresenta un pericolo per gli internauti. A dirlo – come riporta l’Ansa – è la società di sicurezza MacAfee, che da 12 anni compila una lista delle celebrità più pericolose da cercare in rete. Vuol dire che, sfruttando la popolarità e ovviamente a insaputa delle celebrities, gli hacker infilano trappole per gli utenti. Lo scettro di star più pericolosa però spetta a Ruby Rose, attrice della serie Orane is ...

Aurora Ramazzotti in TV ma senza Michelle Hunziker : nuovi progetti in arrivo : Aurora Ramazzoti torna a Mediset? La figlia di Michelle Hunziker lavorerà ancora in televisione ma senza la mamma Le intenzioni di Aurora Ramazzotti pare siano quelle di continuare a lavorare in TV anche il prossimo anno. Dopo il debutto in prima serata con la madre a Vuoi scommettere, però, la figlia di Michelle Hunkizer adesso […] L'articolo Aurora Ramazzotti in TV ma senza Michelle Hunziker: nuovi progetti in arrivo proviene da Gossip e ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - indiscrezione da brividi : 'Fiume di lacrime' - chi ha sofferto per la tv : Una anticipazione, clamorosa, su Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti . Secondo quanto rivela il settimanale Chi , mamma e figlia saranno tra le protagoniste di Scherzi a parte , che in autunno ...

“Una valle di lacrime”. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ancora insieme ma disperate : il retroscena. Dove le vedremo in tv : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, una coppia ormai di fatto per il mondo della televisione. Mamma e figlia hanno esordito insieme, sullo stesso set, lo scorso maggio con “Vuoi Scommettere?” un esperimento che non ha premiato in termini di ascolti ma ha fatto avvicinare proprio Michelle e Aurora che in passato hanno vissuto momenti difficili. “C’è stato un lungo periodo in cui litigavamo spessissimo. Un momento di rottura ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti di nuovo insieme in televisione. Ecco dove le ritroveremo : Il ritorno di Scherzi a parte sulle reti Mediaset riserverà grandi sorprese a partire dagli ospiti e dalle loro reazioni. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi , il programma condotto da Paolo ...