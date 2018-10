Audi mette in moto il «Club To Club»

L'Arabia SAudita ammette : "Kashoggi ucciso nel nostro consolato" : A 18 giorni dalla scomparsa, L'Arabia Saudita ammette per la prima volta che il giornalista dissidente Jamal Khashoggi è morto nel consolato del Regno a Istanbul, in Turchia. L'annuncio è arrivato nella notte italiana, tramite la tv di Riad. Sarebbe stato ucciso durante una lite, "in una colluttazione". Per il presidente Donald Trump si tratta di "una spiegazione credibile" e le dichiarazioni dei sauditi sulle circostanze della ...

Khashoggi - Arabia SAudita ammette : "Ucciso in una colluttazione"/ Ultime notizie - "tentò la fuga dal Consolato" : Khashoggi, sauditi “Ucciso nel consolato”. Ultime notizie, Riad esce per la prima volta allo scoperto ammettendo che il giornalista sia stato ammazzato: il cerchio si stringe(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:54:00 GMT)

Omicidio Khashoggi - l’Arabia SAudita ammette : “Il giornalista è stato ucciso nel nostro consolato a Istanbul” : Di fronte alle richieste sempre più pressanti di chiarimenti da parte della comunità internazionale, e minacciata di sanzioni dal suo maggiore alleato, gli Usa, l’Arabia Saudita ha ammesso che il giornalista dissidente Jamal Kashoggi è stato ucciso “per errore in una colluttazione”, durante un interrogatorio finito male nel suo consolato a Istanbul, che avrebbe forse dovuto portare a un suo sequestro dalla Turchia. Ma sulla ...

KHASHOGGI - ARABIA SAudiTA AMMETTE “È STATO UCCISO”/ Ultime notizie - le reazioni di Trump e Pompeo : KHASHOGGI, sauditi “Ucciso nel consolato”. Ultime notizie, Riad esce per la prima volta allo scoperto AMMETTEndo che il giornalista sia STATO ammazzato: il cerchio si stringe(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:26:00 GMT)

L'Arabia SAudita ammette : Khashoggi è morto - ucciso in una colluttazione : "Abbiamo prove e informazioni e condivideremo con il mondo intero i risultati dell'inchiesta", aveva ammonito il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, mettendo alle strette Riad che negava ...

L'Arabia SAudita ammette : Khashoggi morto in una colluttazione : Riad è uno dei più importanti alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e il principale esportatore di petrolio al mondo. La Casa Bianca ha finora escluso l'imposizione di sanzioni economiche e lo ...

L’Arabia SAudita ammette : Khashoggi morto in una colluttazione : Jamal Khashoggi è morto “durante una colluttazione” con gli agenti che volevano arrestarlo al consolato di Istanbul. L’Arabia Saudita ammette per la prima volta la morte del dissidente, e anticipa le conclusioni preliminari della commissione d’inchiesta interna sulla scomparsa dell’editorialista del Washington Post, entrato nel consolato il primo p...

Omicidio Khashoggi - Trump promette una punizione severa se la responsabilità è dell'Arabia SAudita : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, promette "una punizione severa" se dietro la sparizione del giornalista dissidente Saudita, Jamal Khashoggi, c'è l'Arabia Saudita. Lo ha detto lui stesso in una intervista alla Cbs."C'è molto in gioco - ha continuato Trump - e forse in particolare perché quest'uomo era un reporter". "Sarete sorpresi di sentirmi dire questo", ha aggiunto il presidente Usa, noto per i suoi ...

Per l’Arabia SAudita inizia a mettersi male : La sparizione del giornalista Jamal Khashoggi sta causando le prime conseguenze nel mondo economico e degli investimenti, e per i sauditi è una pessima notizia The post Per l’Arabia Saudita inizia a mettersi male appeared first on Il Post.

Gli sviluppatori di Red Dead Redemption 2 esAudiscono il sogno di un ragazzo malato terminale permettendogli di giocare a una demo preliminare : Sfortunatamente abbiamo già sentito parlare di persone che si trovano in precarie condizioni di salute e che, di fronte alla prospettiva di una prematura scomparsa, si rendono conto che le cose che avrebbero potuto aspettarsi potrebbero arrivare troppo tardi. In questi casi, abbiamo assistito a gesti di grande umanità da parte delle aziende responsabili di alcuni amati videogiochi, che permettono alle suddette persone di giocare il proprio gioco ...

Audi - VW - : Rupert Stadler si dimette con effetto immediato : Rupert Stadler, CEO di Audi ha annunciato le sue dimissioni con effetto immediato. Il numero uno del marchio del gruppo Volkswagen lascia l'incarico "a causa del suo arresto a giugno in vista del ...

(AudiO) Caos Governo - Casalino contro il Ministero dell’Economia - promette vendette se non trovano fondi per il Reddito : Casalino contro il Ministero dell’Economia. E’ scontro nel Governo: Conte lo difende, Tria si schiera con i suoi tecnici. La Lega: “Non può cacciare nessuno” Centoventi secondi che svelano il volto dei 5 Stelle al Governo. Il metodo Casalino: insulti, minacce di “mega vendette: sarà una cosa ai coltelli”, offese ai “pezzi di m… del Ministero”. Il messaggio audio di Rocco Casalino, portavoce ...