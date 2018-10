Atp Vienna – Nishikori a fatica su Tafoe | il giapponese vince al terzo set il duello con

Rafa Nadal non gioca l’Atp di Vienna : lo spagnolo rifiuta 1 milione di ingaggio! : Rafa Nadal ha deciso di non accettare l’invito dell’ATP di Vienna: il tennista maiorchino ha rifiutato 1 milione di ingaggio I soldi non sono tutto nella vita, specialmente se ti chiami Rafa Nadal. Il campione maiorchino ha rifiutato il lauto ingaggio d 1 milione di euro propostogli dall’ATP di Vienna, preferendo optare per una programmazione legata ai tornei organizzata in modo tale da preservare la propria salute. Agli US Open Nadal ha ...