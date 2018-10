Atp Vienna – Buona la prima per Fognini | Dzumhur ko | l’azzurro vola agli ottavi

Tennis - Atp Vienna 2018 : Fabio Fognini supera in due set Damir Dzumhur. L’azzurro accede agli ottavi di finale : Ottimo esordio di Fabio Fognini all’“Erste Bank Open”, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.198.250 euro in corso sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il Tennista di Arma di Taggia, numero 15 del ranking ATP e testa di serie numero 7, ha superato il bosniaco Damir Dzumhur, numero 51 ATP, con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 12 minuti di partita. Un match con qualche alto e basso dell’azzurro che ha saputo comunque fare la ...

Atp Vienna – John Isner ribalta Norrie - l’americano vince in tre set e si guadagna gli ottavi di finale : Dopo un inizio complicato, Isner stende l’avversario britannico e stacca il pass per gli ottavi del torneo di Vienna Un inizio complicato, riscattato poi con due set perfetti che permettono a John Isner di stendere Norrie e proseguire il suo percorso nel torneo Atp di Vienna. Il tennista americano soffre le proverbiali sette camicie per avere ragione del suo avversario, che scappa subito avanti dopo il primo set. Serve il miglior ...

Atp Vienna – Nishikori a fatica su Tafoe - il giapponese vince al terzo set il duello con l’americano : Il tennista giapponese impiega due ore e dieci minuti per avere la meglio sull’americano, costretto ad arrendersi con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-2 Kei Nishikori stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo di Vienna, stendendo in tre set Tiafoe. Una gara combattuta punto su punto quella tra il giapponese e l’americano, risoltasi dopo oltre due ore di gioco. Sostanziale equilibrio nella prima frazione di gioco, con il ...