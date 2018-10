Atletica – Venice Marathon | domenica si corre in laguna

sportfair

(Di martedì 23 ottobre 2018)13.000 di corsa inLa 33esima edizione della Huawei28 ottobre, sarà quest’anno nel segno del Giappone e del suo idolo Yuki Kawauchi. Il maratoneta “samurai” capace di grandi imprese, l’uomo che aspira are 100 maratone sotto le 2h20 e cherà la sua 87esima in carriera e la decima da inizio anno, in questa stagione ha conquistato la classica di Boston in condizioni meteo proibitive. Per la prima volta in Italia, ha scelto Veneziaperché affascinato dal suo percorso e perché vuole diventare il primo giapponese a vincere in. Una festa per oltre 13.000 runners che partirà alle ore 9.15 da Stra con la Maratona e alle ore 8.30 dal Parco San Giuliano con la VM10KM (iscrizioni sold out). Entrambe le gare taglieranno un unico traguardo: quello di Riva Sette Martiri a Venezia. Tra gli atleti africani il ...