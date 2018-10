ASSESSORATO ALL' URBANISTICA - Giovedì 25 ottobre 2018 alle 11 | nella sala di Giunta della

ASSESSORATO ALLO SPORT - Inizio dei match alle 21. Alle 20.10 scoprimento della targa 'WBC - World Boxing Council' assegnata alla ... : 'WBC Day', serata d'incontri dilettantistici di pugilato al Palapalestre 23-10-2018 / Giorno per giorno Appuntamento per gli appassionati di pugilato sabato 27 ottobre Alle 21 al palapalestre '...

ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA - Dal 15 ottobre a cura di ACER al via le liquidazioni. Ammesse 748 domande : Interventi a sostegno delle famiglie in affitto con fondi 2017: pubblicate le graduatorie definitive 12-10-2018 / Giorno per giorno L'Amministrazione comunale informa che ACER Ferrara ha proceduto, su ...

Caso Montante - la polizia all’ASSESSORATO Attività produttive. Acquisita la lista dei consulenti per Expo 2015 : I poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta ieri imattina alla Regione per la seconda tranche dell’inchiesta sull’ex numero 1 di Sicindustria

ASSESSORATO CULTURA E TURISMO - Giovedì 20 settembre 2018 alle 20.30 - nella sede del cinema Apollo di Ferrara - piazza Carbone - : Saremo giovani e bellissimi, la 'prima' ferrarese 18-09-2018 / Giorno per giorno Giovedì 20 settembre 2018 alle 20.30, nella sede del cinema Apollo di Ferrara , piazza Carbone, avrà luogo la prima ...

TRASPORTI A Ficarra il sindaco protesta per la soppressione della corsa bisettimanale di autobus ed il 160 scrivono all'ASSESSORATO : Ed è questo il punto fermo di tutta la vicenda sul quale le Buona Politica dovrebbe soffermarsi tenendo conto che trasporto privato nell'Isola prevede annualmente circa 30 milioni di viaggiatori che ...

Roma : ASSESSORATO Patrimonio - bando aperto per reperimento alloggi per i Sassat : Possibile partecipare anche con singoli immobili, priorità al ‘rent to buy’ Roma – È aperto l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale finalizzato al reperimento di alloggi da destinare al servizio di assistenza alloggiativa temporanea Sassat. La scadenza per la presentazione delle domande è alle ore 12 del 21 settembre. Il bando rientra nel percorso di dismissione ...

ASSESSORATO ALLA MOBILITA' - Mezzi gratis per gli studenti di terza media e nuove zone urbane per i residenti nel Comune di Ferrara : Trasporto pubblico: le opportunità per i cittadini del territorio comunale 24-08-2018 / Giorno per giorno > IN 3ª media SI VIAGGIA gratis SUI Mezzi TPER Grazie al progetto Polis, per i prossimi 2 ...

ASSESSORATO AL COMMERCIO - Mercoledì 29 agosto alle 19.30 in piazza del Municipio il meglio dei vini e dei prodotti tipici dell'Emilia ... : 'Tramonto DiVino edizione 2018', il tour del gusto torna a fare tappa a Ferrara 24-08-2018 / Giorno per giorno Si è svolta in mattinata , venerdì 24 agosto, nella residenza municipale di Ferrarala ...

ASSESSORATO ALLA CULTURA - Da lunedì 27 a venerdì 31 agosto nella sede di via Poledrelli 21 : , Comunicazione a cura degli organizzatori, "STRANI GIORNI estate a teatro 2018" è una rassegna di cinque spettacoli realizzati da compagnie, gruppi, coppie o singoli artisti , attori, attrici, ...