Asilo | domande in calo nel terzo trimestre

Crollano le domande di Asilo politico all'Italia : la flessione è del 60 per cento : Calano le richieste di asilo nell'Unione europea nel secondo trimestre del 2018 rispetto all'anno scorso. E l'Italia registra il numero più basso in assoluto di domande , con una flessione del 60% rispetto allo stesso periodo del 2017 e del 23% in confronto al trimestre precedente. Sono i dati forniti da Eurostat, secondo cui anche se si registra un leggero aumento del 4% rispetto al primo trimestre di quest'anno, ...

Eurostat : in Italia calo domande Asilo dei migranti - record in Europa : Nel secondo trimestre del 2018 in Italia ci sono state 20.500 richieste di asilo in meno rispetto allo stesso periodo del 2017, e 4.500 in meno rispetto al primo trimestre 2018: sono entrambi numeri ...