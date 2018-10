Ascolti tv 22 ottobre | I Bastardi di Pizzofalcone 2 domina ancora | Gf Vip 3 in crescita

Ascolti TV | Lunedì 22 ottobre 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 22% (5 - 2 mln) - GF Vip 21.6% (3 - 6 mln). Report (8%) doppia Quarta Repubblica (3.4%) : Daniela Del Secco e Maria Monsè Nella serata di ieri, Lunedì 22 ottobre 2018, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.27 - I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.198.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 – dalle 21.40 all’1.20 – la quinta puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.587.000 spettatori pari al 21.6% di share (Grande Fratello Vip Night dall’1.25 all’1.32: 1.453.000 ...

Ascolti tv pomeriggio - 22 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : La prima sfida, secondo gli Ascolti tv del pomeriggio, fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne, potrebbe essere stata condizionata da un vero e proprio giallo. Cosa è accaduto lunedì 22 ottobre 2018? Ebbene in un pomeriggio che si preannunciava all’insegna di Maria De Filippi, in quanto, la conduttrice Mediaset, era una degli ospiti di Vieni da me, programma di Rai 1, qualcosa è andato storto. Ecco quanto accaduto e come ha risposto ...

Ascolti TV | Lunedì 22 ottobre 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 22% (5 - 2 mln) - GF Vip 21.2% (3 - 6 mln). Report (8%) doppia Quarta Repubblica (3.4%) : Daniela Del Secco e Maria Monsè Nella serata di ieri, Lunedì 22 ottobre 2018, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.27 - I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.198.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 – dalle 21.40 all’1.20 – la quinta puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.587.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato ...

Ascolti tv lunedì 22 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Gioielli (riassunto) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Niagara - Quando la natura fa spettacolo ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Report, prima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3 (live) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film The ...

Ascolti TV | Lunedì 22 ottobre 2018. Bastardi 22% (5 - 2 mln) - Grande Fratello Vip 21.2% (3 - 6 mln) : GF Vip: Daniela Del Secco Nella serata di ieri, Lunedì 22 ottobre 2018, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.198.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 la quinta puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.587.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la prima tv di The Foreigner ha ...

Ascolti TV | Lunedì 22 ottobre 2018 : GF Vip: Daniela Del Secco Nella serata di ieri, Lunedì 22 ottobre 2018, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la quinta puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la prima tv di The Foreigner ha intrattenuto .000 ...

Ascolti tv ieri - I bastardi di Pizzofalcone 2 vs Grande Fratello Vip | Dati Auditel 22 ottobre 2018 : Settimana scorsa il GF Vip ha invertito la rotta, questa settimana sarà riuscito a battere la concorrenza. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 22 ottobre 2018? Come è andata la nuova accesissima sfida fra Rai 1, che vedeva in prima serata una nuova puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2 e Canale 5 con il padre di tutti i reality condotto da Ilary Blasi insieme ad Alfonso Signorini? Quanti telespettatori, invece, hanno seguito le altre ...

Ascolti tv 21 ottobre : la D’urso conquista gli Ascolti - testa a testa tra Fazio e Morandi : ascolti tv ieri, Domenica In vs Domenica Live: i dati Auditel Continua la sfida a distanza tra Mara Venier e Barbara D’Urso a suon di ospiti e interviste. La sesta, per la precisione, di questa stagione televisiva. Al momento il pubblico a casa ha deciso che Domenica In è stato, per 4 volte su 5, […] L'articolo ascolti tv 21 ottobre: la D’urso conquista gli ascolti, testa a testa tra Fazio e Morandi proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv 21 ottobre : la D’urso conquista gli Ascolti - testa a testa tra Fazio e Morandi : ascolti tv ieri, Domenica In vs Domenica Live: i dati Auditel Continua la sfida a distanza tra Mara Venier e Barbara D’Urso a suon di ospiti e interviste. La sesta, per la precisione, di questa stagione televisiva. Al momento il pubblico a casa ha deciso che Domenica In è stato, per 4 volte su 5, […] L'articolo ascolti tv 21 ottobre: la D’urso conquista gli ascolti , testa a testa tra Fazio e Morandi proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 21 ottobre 2018. L’Isola di Pietro 15.27% - Fazio 14.62%-12.79%. Giletti in calo (5.26%) - male Giusti sul Nove (1.1%). In sovrapposizione : Venier 16.09% - D’Urso 16.28% : Gianni Morandi Su Rai1 nella serata di ieri, Domenica 21 ottobre 2018, – dalle 20.39 alle 22.38 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 14.62% di share mentre – dalle 22.42 alle 0.08 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.121.000 spettatori pari al 12.79% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 23.44 – l’esordio della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al ...

Domenica In vs Domenica Live : Ascolti tv 21 ottobre 2018 : Nuova sfida fra Domenica In e Domenica Live. Chi ha vinto secondo gli Ascolti tv di ieri, 21 ottobre 2018? La guerra fra Mara Venier e Barbara d’Urso è più accesa che mai. Le due signore della Domenica continuano a darsi battaglia senza esclusione di colpi. Se settimana scorsa, però, su Twitter l’hasthag #DomenicaIn aveva raggiunto il primato, questa Domenica è stato quello di #DomenicaLive a rimanere in testa per tutto il ...

Ascolti TV | Domenica 21 ottobre 2018. L’Isola di Pietro 15.27% - Fazio 14.62%-12.79%. Giletti in calo (5.26%). In sovrapposizione : Venier 16.09% - D’Urso 16.28% : Gianni Morandi Su Rai1 nella serata di ieri, Domenica 21 ottobre 2018, – dalle 20.39 alle 22.38 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 14.62% di share mentre – dalle 22.42 alle 0.08 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.121.000 spettatori pari al 12.79% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 23.44 – l’esordio della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al ...

Ascolti TV | Domenica 21 ottobre 2018. L’Isola di Pietro 15.27% - Fazio 14.62%-12.79%. Giletti in calo (5.26%) : Gianni Morandi Su Rai1 nella serata di ieri, Domenica 21 ottobre 2018, – dalle 20.39 alle 22.38 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 14.62% di share mentre – dalle 22.42 alle 0.08 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.121.000 spettatori pari al 12.79% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 23.44 – l’esordio della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv domenica 21 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Che Tempo che Fa ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. Instinct .000, %. Su Rai 3 Amore criminale - Storie di femminicidio ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 L'Isola di Pietro 2, prima puntata (live), ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato un netto di .000 ...