Arte e scienza | ancora | insieme dopo vent' anni

Uomo Galileo : dialoghi con la coscienza - ovvero l'Arte di vivere secondo scienza : Sabato 27 Ottobre alle ore 21.00, presso il Teatro delle Udienze di Finalborgo andrà in scena lo Spettacolo teatrale "Uomo Galileo dialoghi con la coscienza, ovvero l'arte di vivere secondo scienza"; ...

Donne e scienza - spiegati con un gioco di cArte : Un gioco di carte per raccontare la vita e la carriera delle grande scienziate della storia. di Michele Bellone Lise Meitner fu allieva e assistente di Max Planck , che di solito respingeva tutte le ...

Fasano - pArte il Festival della Scienza - ecco il programma : Da sabato 13 a domenica 21 ottobre si svolgerà a Fasano la 1edizione del Festival della Scienza dedicato al rapporto tra Scienza, cittadini e politica. L'iniziativa promossa dal Comune di Fasano insieme al Politecnico di Bari, è finanziata dalla Regione Puglia, si avvale del sostegno di ENI, sponsor della manifestazione,...

Città della Scienza : l'I.I.S. Cicerone di Sala Consilina pArtecipa a STEAM 2018 "3 Giorni per la Scuola" : STEAM , Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica, è la manifestazione nazionale dedicata a studenti, insegnanti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, una valida opportunità per il ...

3 Giorni per la scuola - si pArte oggi a Città della Scienza : Da oggi al 12 ottobre a Città della Scienza la 3 Giorni per la scuola-STEAM 2018: il principale evento in Italia sulla didattica innovativa nella scuola

Venerdì culturali per chi ama l'Arte la storia e la scienza : Poi toccherà alla scienza con Alessandro Delibori e il bello della matematica , 12 aprile, . Infine ci si soffermerà sul territorio con Maurizio Delibori che parlerà del lago di Garda tra mito e ...

L'Arte e la scienza si incontrano al Museo d'Aumale di Terrasini : ... delle quali la storia delL'arte è piena spiega Fabiola Di Maggio, curatrice della mostra -, ma quello di raccontare il potere immaginativo della tecnologia e della scienza tout court che, come nel ...

III Giornata Nazionale della Psico-Oncologia : prendere coscienza del tumore è pArte integrante della cura : Quando arriva la diagnosi di tumore, un nuovo ingombrante inquilino si insinua nella testa del paziente e della sua famiglia, si chiama “Paura”. Paura che blocca ogni progettualità e cristallizza il tempo nell’attesa dell’esito di esami, terapie e controlli. Per aiutare il paziente a vincere la malattia “con il corpo” ma anche “con la mente”, la riabilitazione psicologica dovrebbe rientrare nel suo percorso di cura, al pari di interventi ...

La scienza si fa Arte e si mostra - 25/09/2018 - : ... dei virus che incombono minacciosi ad insidiare esistenze che ci sembrano al riparo da rischi, tenute sotto controllo da una scienza sempre più evoluta, da una tecnologia avvolgente e soffice , &...

La scienza e l'Arte. Nulla è poetico come il Big Bang : Le storie della scienza sono più maestose, coinvolgenti, profonde, eccitanti, strane, terrificanti, misteriose e persino più commoventi delle storie della letteratura. Ma queste splendide storie sono ...

Sulcis ripArte con la scienza - in miniera per l'argon : Sulcis riparte con la scienza, in miniera per l'argon 22 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

L'autunno tra mito - Arte e scienza : incontro al Planetario Pythagoras : Per la scienza non è altro che un istante: quello in cui il Sole, nel suo moto annuale apparente lungo l'eclittica, viene a trovarsi esattamente sull'equatore celeste nel punto detto della Bilancia , ...

3° Congresso Nazionale AITEB : «La scienza incontra l’Arte del bello - l’esperienza della bellezza» : Iniezioni di botulino e acido ialuronico al posto dell’intervento chirurgico, o ad integrazione dello stesso. Dove è possibile. Il tema innovativo della riabilitazione del volto traumatizzato sarà uno degli argomenti al centro del 3° Congresso Nazionale “l’esperienza della bellezza” organizzato da AITEB – Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino – che si terrà a Venezia, alla Scuola Grande di San Rocco nei giorni 22 e 23 ...

Costantino Della Gherardesca a Blogo : "Eleonora Brigliadori fuori da Pechino? La Rai dalla pArte della scienza" (video) : La settima edizione di Pechino Express, quella dedicata all'Avventura in Africa, parte giovedì 20 settembre su Rai 2. Confermato Costantino della Gherardesca, of course, ma cambiano (alcune) modalità di gioco. "Diventerà ancora più competitivo. Ci sarà l'eliminazione finale con le palette, il gioco della simbiosi, ovvero due coppie dovranno viaggiare in gruppo e quindi sarà molto più difficile trovare dei passaggi. E la notte avranno delle ...