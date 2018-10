Arrestato per corruzione sindaco della provincia di Parma

Ragusa - Arrestato vittoriese per atti sessuali con minorenne : La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un vittoriese per aver compiuto atti sessuali con minorenne di appena 12 anni adescata su Whatsapp

Polesine Zibello - Arrestato per corruzione il sindaco Andrea Censi - : Andrea Censi, eletto nel 2016, è stato sottoposto a misura cautelare dopo un'indagine della procura di Parma. Gli inquirenti parlano di "un pervicace sistema di gestione della cosa pubblica, ...

Parma - Arrestato per corruzione e truffa il sindaco di Polesine Zibello Andrea Censi : Andrea Censi, sindaco di Polesine Zibello, nella bassa parmense, è stato arrestato con l’accusa di corruzione, falso, truffa e peculato. La misura cautelare è scattata martedì mattina all’alba ed è stata eseguita dai carabinieri di Parma. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica della città emiliana ha permesso di scoprire un “pervicace sistema di gestione della cosa pubblica, assolutamente asservito agli ...

Parma - Arrestato per corruzione il sindaco di Polesine Zibello : corruzione nel Comune di Polesine Zibello , nella bassa parmense. I carabinieri di Parma hanno dato esecuzione a una misura cautelare, in seguito a un'indagine coordinata dalla Procura, nei confronti ...

Parma - Arrestato per corruzione sindaco della Bassa : È Andrea Censi, eletto a Polesine- Zibello con una lista civica sostenuta dal Pd. Coinvolto anche un noto imprenditore del settore avicolo. Falsificate decine di delibere di giunta, truccato il concorso per l'assunzione di un dirigente. Sequestrato denaro

Ragusa - 21enne Arrestato per pedofilia : violenta una 12enne adescata su Whatsapp : Un 21enne è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Ragusa per violenza sessuale nei confronti di una 12enne adescata su Whatsapp

Pedofilia : rapporti sessuali con una dodicenne - ventunenne Arrestato per violenza : Palermo, 23 ott. (AdnKronos) - Adesca una dodicenne su whatsapp, inizia a vederla e poi ha rapporti sessuali con la ragazzina. E' accaduto a Ragusa dove la Squadra mobile, diretta da Antonino Ciavola, ha arrestato un giovane di 21 anni accusato di violenza sessuale. Lo stesso arrestato avrebbe prova

Ragusa : 21enne Arrestato per violenza sessuale su una bambina di 12 anni : Secondo gli inquirenti il giovane avrebbe adescato la dodicenne in un gruppo Whatsapp e poi l'avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali. La bambina avrebbe dovuto praticare anche sesso "virtuale".Continua a leggere

Foggia - 18enne picchiato fuori da una discoteca : Arrestato il buttafuori per tentato omicidio : Lo ha inseguito per un centinaio di metri e, una volta raggiunto il giovane, lo ha colpito ripetutamente con violenza al capo. È questa la ricostruzione fatta dalla polizia di Foggia dell’aggressione a un ragazzo di 18 anni avvenuta all’esterno della discoteca Domus, alla periferia del capoluogo dauno. Secondo gli agenti della Mobile, l’autore è il buttafuori del locale, Alessandro Di Fiore, 37 anni, arrestato con ...

'Ndrangheta - Arrestato a Roma il boss superlatitante : Filippo Morgante è ritenuto "elemento di elevata caratura, a completa disposizione della cosca Gallico, che gode di ampia...

Macerata - Arrestato per spaccio nigeriano ferito da Traini : Una operazione antidroga condotta dalla polizia di Macerata ha portato all"arresto, di nuovo, di Gideon Azeke, 27 anni nigeriano, uno dei sei stranieri feriti nel raid compiuto da Luca Traini lo scorso 3 febbraio. L"extracomunitario, questa volta, su disposizione del gip di Macerata Rosanna Buccini è stato fermato con l"accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.Il nigeriano era già finito in manette per resistenza e violenza a pubblico ...

Macerata - Arrestato per spaccio cittadino nigeriano che fu ferito da Luca Traini : A due settimana dalla condanna a 12 anni per Luca Triani, l’uomo che in un raid colpì alcuni stranieri a Macerata, la Squadra mobile ha arrestato un cittadino nigeriano per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni. L’arrestato, come ricostruito dalla polizia, lo scorso 3 febbraio era stato colpito durante il blitz del 29enne simpatizzante di estrema destra. Otot mesi fa Macerata fu sconvolta da un raid contro sei ...

Anni percosse e maltrattamenti - Arrestato : ANSA, - ANCONA, 20 OTT - Gli agenti della Squadra Mobile di Ancona hanno arrestato all'alba un 21enne rom, ai domiciliari per rapina, per maltrattamenti alla sua convivente 20enne, mettendo fine ad un ...

Alla guida ubriaco travolge e uccide un motociclista 18enne : Arrestato per omicidio stradale : Un diciottenne in sella Alla sua moto di piccola cilindrata è morto in un incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo la statale 38 dello Stelvio, in Valtellina. Secondo gli accertamenti della ...