Argentina–Olanda 1978 | quando un palo può costare vite umane

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Domanda: unmetallico puòdelle? Sì e no: dipende da vari fattori, quali il luogo, il momento e il contesto. Questi fattori sono i seguenti: Estadio Monumental di Buenos Aires, domenica 25 giugno, 91′ minuto della finale del Campionato Mondiale di calcio. di Giuseppe Livraghi Appunto in quel momento potrebbe aver luogo l’evento grazie al quale possono essere evitate altre morti, invece il fato decide il contrario. Ma andiamo con ordine. In quel giorno delsi disputa la finale del Campionato Mondiale di calcio, che oppone l’Argentina padrona di casa all’Olanda, gli “arancioni” giunti per la seconda edizione di fila all’atto conclusivo, ancora opposti agli organizzatori del torneo. I “tulipani” dei Paesi Bassi (poiché in realtà il Paese si chiama “Netherlands”, cioè “Paesi Bassi”, dei quali l’Olanda è sì una parte importante, ma solo ...