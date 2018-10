Apre oggi a Ragusa il nuovo ospedale Finalmente!

Il condono fiscale diventa mini : la Lega Apre - oggi la tregua armata : Se va tutto come prevede Luigi Di Maio e spera Giuseppe Conte, oggi all'ora di pranzo il governo sfornerà un mini condono. Ma il prezzo che chiede Matteo Salvini per accettare la cura dimagrante alla ...

Oggi Apre l'ottava edizione di Harborea - festa delle piante e dei giardini d'Oltremare : ... orario 9.30-18.30, con un nutrito programma di iniziative che prevedono caffè letterari, corsi di decorazione floreale, laboratori per piccoli e spettacoli. Circa cento gli espositori, provenienti ...

Milano. Apre oggi al pubblico la grande antologica dedicata a Carlo Carrà : Dal 4 ottobre sino al 3 febbraio 2019 sarà possibile ammirare a Palazzo Reale una straordinaria mostra dedicata a Carlo

Una ragazza intrAprendente/ Su Rete 4 il film su Perry Mason (oggi - 1 ottobre 2018) : Una ragazza intraprendente - Perry Mason, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 1 ottobre 2018. Nel cast: Raymond Burr e Barbara Hale, alla regia Christian I. Nyby II.

DIESEL EURO 3 : BLOCCO DA OGGI IN VENETO - LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA/ Ultime notizie - Milano riApre l'Area C : DIESEL EURO 3: BLOCCO da domani in LOMBARDIA, VENETO ed EMILIA. Ultime notizie, deroghe in Piemonte, dove le misure anti-inquinamento sono state "posticipate". Come annunciato, da OGGI 1 ottobre è partito il piano anti smog concordato fra le regioni della Pianura Padana, e cioè EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA e VENETO, destinato a rimanere in vigore fino al 31 marzo 2019. Un piano massiccio che fermerà ben tre milioni di vetture DIESEL EURO 3. In ...

Il Foggia ‘annulla’ la penalizzazione - partita pazzesca contro il Benevento e blitz che Apre nuovi scenari [FOTO e VIDEO] : 1/23 Cafaro/Lapresse ...

Oggi a Siracusa Apre Altasfera : A Siracusa, apre il sedicesimo punto vendita ad insegna Altasfera. Inaugurazione alle 10:00 di giovedì 20 settembre in contrada Targia.

Caccia - oggi si Apre ufficialmente la stagione - : Via libera ai Cacciatori, anche se in molte regioni gli enti locali avevano approvato le pre-aperture già dal primo settembre. Come ogni anno, non mancano proteste, manifestazioni e ricorsi degli ...

Oggi in edicola : Apre la caccia per 22mila doppiette bresciane : Spazio poi alla cultura con un appuntamento speciale per Le X Giornate : nelle pagine degli Spettacoli pubblichiamo un' intervista a Elio , frontman della band Elio e le Storie Tese, che stasera sarà ...

Terremoto L’Aquila : riApre oggi la prima scuola dentro le mura dopo il sisma del 2009 : oggi, a L’Aquila, riapre la prima scuola nel centro storico dopo il sisma del 2009: 200 bambini e 20 insegnanti si ritroveranno presso l’Istituto Micarelli. La settimana scorsa un’altra scuola privata, la Dottrina Cristiana, ha riaperto i battenti, dopo i lavori di demolizione e ricostruzione, appena fuori dalle mura cittadine: il ritorno sui banchi della Micarelli avviene invece in pieno centro storico, tra Santa Maria di ...

Apre Starbucks a Milano - folla in coda sotto la pioggia e lunga attesa per entrare. Ecco i prezzi (FOTO) : folla in coda davanti a Starbucks a Milano, la catena che giovedì 6 settembre ha inaugurato il suo primo bar italiano. Decine e decine di persone, venerdì mattina, si sono messe in fila per entrare nel locale, nonostante la pioggia. Tra i presenti anche il presidente di Starbucks Europa, Medio Oriente e Africa, Martin Brok, che ha offerto ai clienti in coda caffé caldo per accompagnare la lunga attesa. Nella caffetteria, la più grande di tutta ...

