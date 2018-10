Anziana riceve una maxi-bolletta da diciottomila euro e ha un malore | “Sono disperata”

caffeinamagazine

: RT @ilmessaggeroit: Riceve bolletta da 18mila euro, anziana colta da malore: «Sono disperata, non ce la faccio più» - pi2py : RT @ilmessaggeroit: Riceve bolletta da 18mila euro, anziana colta da malore: «Sono disperata, non ce la faccio più» - Libero_official : GUARDA - La fine orribile di un'anziana in diretta su Raiuno: riceve una bolletta da 18mila euro, come l'hanno rido… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Le arriva unadell’Eni dae ha un. Succede a una donna di 81 anni, Rosa, che ha deciso di rendere pubblico quanto accadutole con un racconto dettagliato nel salotto di Eleonora Daniele a Storie Italiane, programma di RaiUno. La signora, residente in zona Laurentina a Roma, si è vista recapitare unada tre zeri qualche giorno fa. “Devo dire la verità mi sono sentita male. – ha detto Rosa a Storie Italiane – Le bollette io le ho sempre tutte pagate e quando non ci riesco chiamo il prete della mia parrocchia e me le paga lui. A me sono morti quattro figli e ne ho uno a casa schizofrenico. Io alla mattina gli devo dare dei soldi… e quattro figli non ce li ho più. Mi devi credere non ce la faccio più”. La giornalista ha annunciato di aver sollevato la questione presso gli enti competenti e ha dunque letto una ...