Antonella Clerici scoppia a piangere a Che tempo che fa

Antonella Clerici su La Prova del Cuoco : "Gestione sbagliata - errore cambiarlo totalmente" : "Mi manca il contatto quotidiano con il pubblico, il poter commentare i fatti del giorno. Ma sono contenta di avere più tempo per me". Antonella Clerici non ha mai nascosto il dispiacere provocato dall'aver dato l'addio volontario alla "sua" Prova del Cuoco. L'attuale stagione del programma condotta da Elisa Isoardi, com'è noto, non vola negli ascolti. Così, dopo Anna Moroni, anche Antonellina ha deciso di commentare la sua vecchia ...

Portobello - da sabato 27 ottobre su Rai 1 con Antonella Clerici : “la mia sfida più grande” : Antonella Clerici riporta su Rai 1 il mitico Portobello: trasmissione cara al pubblico della Rai che racconta storie di gente comune. A condurlo negli anni ’70 fu lo straordinario Enzo Tortora, che con garbo e delicatezza entrava nelle case degli italiani. Portobello 2018, da sabato 27 ottobre su Rai 1 Antonella Clerici, conduttrice di quest’edizione rinnovata di Portobello, afferma che l’appuntamento con il nuovo show sarà al sabato sera ...

“Che tempo che fa” – Quarta puntata del 21 ottobre 2018 – Antonella Clerici - il sindaco di Riace tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quarta puntata del 21 ottobre 2018 – Antonella Clerici, il sindaco di Riace tra gli ospiti. ...

Antonella Clerici/ Portobello e l'aneddoto sul pappagallo : "scelto dopo decine di provini" (Che tempo che fa) : Antonella Clerici, dopo l'addio a La prova del cuoco e il remake di Portobello, ha ammesso di essere "felice e serena". Ecco la risposta a una fan... (Che tempo che fa) (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:39:00 GMT)

Antonella Clerici/ "Felice e serena" dopo La prova del cuoco e il remake di Portobello (Che tempo che fa) : Antonella Clerici, dopo l'addio a La prova del cuoco e il remake di Portobello, ha ammesso di essere "felice e serena". Ecco la risposta a una fan... (Che tempo che fa) (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:27:00 GMT)

CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti 21 ottobre Antonella Clerici e Mimmo Lucano : Che TEMPO che fa, Anticipazioni e ospiti 21 ottobre: nel salotto di Fabio Fazio arrivano Antonella Clerici e Mimmo Lucano la cui presenza ha scatenato la reazione della Lega.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:10:00 GMT)

“Che tempo che fa” – Quarta puntata del 21 ottobre 2018 – Antonella Clerici - il sindaco di Riace tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quarta puntata del 21 ottobre 2018 – Antonella Clerici, il sindaco di Riace tra gli ospiti. ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio e il jolly per stravincere : in studio Antonella Clerici - e... : A Che tempo che fa di domenica 21 ottobre, in studio una ospite tutta-Rai in grado di fare incetta di ascolti. Si parla di Antonella Clerici , protagonista di un'intervista 'in solitaria' con Fazio, ...

Antonella Clerici domenica a Che tempo che fa (Anteprima Blogo) : Se per la puntata di lunedì sera di Che fuori tempo che fa avremo il piacere di vedere e di ascoltare il buon Nek, come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, per domenica non mancheranno di certo gli ospiti nella nuova puntata di Che tempo che fa, che torna dopo la pausa di domenica scorsa per lasciare spazio al pool sportivo della televisione pubblica. Che fuori tempo che fa, Nek ...

Portobello - ecco la data del ritorno : con Antonella Clerici c'è Carlotta Mantovan - moglie di Fabrizio Frizzi : Un grande ritorno per un varietà diventato un classico della tv italiana: Portobello tornerà su RaiUno, per la prima volta, il prossimo 27 ottobre, dalle 20.40. A condurlo, come noto,...

Antonella Clerici - esordio a ‘Portobello’ e la decisione che emoziona il pubblico : chi ci sarà : Sabato 27 ottobre, a partire dalle 20.40, su Rai1 torna Portobello, condotto da Antonella Clerici, in prime time per sei serate, durante le quali i veri protagonisti saranno gli inserzionisti in studio e la gente comune che telefonerà durante la diretta. In studio, ad affiancarla nella conduzione, ci sarà Carlotta Mantovan che si occuperà inoltre di supervisionare e coordinare l’operato delle sei centraliste. La moglie dell’indimenticabile ...

Portobello - Antonella Clerici e la sorpresa che spiazza tutti : chi avrà di fianco il sabato sera su Raiuno : Il ritorno di Portobello in tv coinciderà con il colpaccio di Antonella Clerici , ad alto tasso emotivo. L'ex padrona di casa della Prova del cuoco debutterà nella prima serata del sabato dal 27 ...

Portobello - con Antonella Clerici c'è Carlotta Mantovan - moglie di Fabrizio Frizzi : ecco la data del ritorno : Portobello tornerà su RaiUno , per la prima volta, il prossimo 27 ottobre , dalle 20.40. Un grande ritorno per un varietà diventato un classico della tv italiana. A condurlo, come noto, sarà Antonella ...

Portobello - ecco la data del ritorno : con Antonella Clerici c'è Carlotta Mantovan - moglie di Fabrizio Frizzi : Un grande ritorno per un varietà diventato un classico della tv italiana: Portobello tornerà su RaiUno, per la prima volta, il prossimo 27 ottobre, dalle 20.40. A condurlo, come noto,...