Animali | Wwf | “Elephant Tour sbarca a Napoli per contrastare i traffici illegali di

Animali : WWF parte civile per il bracconaggio nel Parco dell’Aspromonte : “Si è celebrata oggi la prima udienza del processo a carico di una rete di 8 bracconieri che sono stati rinviati a giudizio per aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata al prelievo e alla illecita commercializzazione, in Italia e all’estero, di migliaia di esemplari di volatili protetti e particolarmente protetti sia vivi, utilizzati per finalità di richiamo, che morti, per alimentare i mercati illegali“: lo rende ...

MOLFETTA. COMUNICATO CONGIUNTO DI WWF - LEGAMBIENTE E STREGATTO CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEGLI Animali NEI CIRCHI : Gli ANIMALI, però, non sono artisti, non scelgono di esibirsi negli spettacoli, o di vivere in gabbie strette e anguste. Per gli ANIMALI il circo è sofferenza. Un minuto dello spettacolo che fa ...

Animali - WWF : una tigre di Sumatra incinta uccisa dalla trappola di un bracconiere : Aveva 4 anni e portava in grembo due cuccioli la tigre di Sumatra che è stata uccisa dalla trappola di un bracconiere. Lo scorso 25 settembre, il corpo senza vita di una giovane tigre è stato ritrovato dai ranger nei pressi della Riserva naturale di Rimbang Baling, uno degli ultimi habitat della tigre di Sumatra. L’animale era femmina e stava per dare alla luce due cuccioli, un maschio e una femmina che sarebbero nati da lì a pochi giorni. ...

Animali - WWF : in Sicilia continua l’emergenza bracconaggio - uccisa a fucilate giovane aquila di Bonelli : “In provincia di Trapani è stato commesso un nuovo gravissimo atto di bracconaggio, l’ennesimo crimine di natura. La vittima –riporta in una nota WWF Italia – questa volta è Pumba, un’esemplare della rara e minacciata aquila di Bonelli, nato questa primavera e sorvegliato da maggio dalla squadra del progetto LIFE ConRaSi, grazie ad un trasmettitore satellitare che l’animale indossava sul dorso. Il giovane rapace è stato ...

Animali - WWF : dal Nepal buone notizie per la tigre : Erano 198 nel 2013, ora le tigri in Nepal sono 235. La notizia è stata diffusa in occasione del National Conservation Day. Un passo avanti verso l’ambizioso obiettivo WWF denominato TX2, che conta di raddoppiare la popolazione di tigri nel mondo entro il 2022, lanciato in occasione del Summit sulla tigre di San Pietroburgo nel 2010. “Il nostro impegno per il piano d’azione per la conservazione della tigre continua”, ha dichiarato ...

Animali - WWF : gravissimo atto di bracconaggio nel Trapanese - ucciso a fucilate raro capovaccaio in viaggio verso l’Africa : “Un rarissimo avvoltoio capovaccaio è stato ucciso in Sicilia dai pallini di un bracconiere“: lo rende noto il WWF Italia. “Gli accertamenti radiografici dell’Istituto Zooprofilattico di Palermo hanno individuato ben sette pallini di piombo distribuiti nel suo corpo. Si trattava di un esemplare liberato nell’ambito del progetto LIFE Egyptian vulture, gestito dal CERM. Faceva parte di una coppia (Clara e Bianca i loro nomi) che ...

Animali - WWF : nate 87 tartarughe marine a Specchiarica (Taranto) : 87 uova schiuse naturalmente su 109 deposte, con 22 non schiuse, con una percentuale di schiusa pari al 79,8%. Questo il bilancio del nido di Specchiarica (Taranto), seguito dai biologi e dai volontari dell’Oasi WWF di Policoro. Il ritrovamento del sito era avvenuto dopo lo schiacciamento sulla litoranea salentina di 34 tartarughini disorientati dall’inquinamento luminoso causato dall’illuminazione pubblica presente a ridosso dei cordoni ...

Animali - Wwf : la strade di elefanti in Botswana dimostra che il bracconaggio è a livelli drammatici : Il fatto che i bracconieri siano entrati anche in Botswana in maniera così cruenta e letale dimostra che il bracconaggio ha raggiunto livelli di drammatica pericolosità. La riserva del Delta dell’Okavango dove sarebbero stati avvistati dal cielo i resti degli elefanti uccisi è un vero e proprio santuario per gli ultimi pachidermi africani. In un secolo abbiamo perso più del 90% degli elefanti e quelli che rimangono vanno protetti con assoluta ...

Animali - WWF : nate 10 tartarughe Caretta caretta nell’oasi Saline di Trapani [FOTO e VIDEO] : 1/3 ...

Animali - Wwf : un nuovo stormo di ibis eremita è arrivato nell’Oasi di Orbetello : Un nuovo stormo di ibis eremita ha raggiunto l’Oasi WWF di Orbetello. Partiti in 31esemplari il giorno di Ferragosto dal Lago di Costanza in Germania e accompagnati da due “mamme adottive” a bordo di ultraleggeri a motore per indicare loro la direzione, sono giunti a destinazione in 29. Gli altri due, durante una delle soste, hanno subito un attacco da parte di una volpe mentre riposavano in voliera. Sono ormai diversi anni che giovani di ibis ...